Un Posto al Sole, 30 anni di Napoli

- pubblicità -

Quasi 7.000 puntate, trent’anni di storie, personaggi entrati nell’immaginario collettivo e un racconto quotidiano capace di intrecciare temi sociali e vicende sentimentali. Un Posto al Sole celebra il suo trentesimo anniversario all’Italian Global Series Festival di Riccione, riunendo parte del cast storico e gli interpreti più recenti per un bilancio di un’esperienza televisiva senza precedenti nel panorama italiano.

Una famiglia nata nei corridoi della Rai

Tra i volti simbolo della soap di Rai3, Marina Tagliaferri ripercorre l’evoluzione del gruppo di lavoro: «All’inizio sembravamo ragazzi che correvano nei corridoi della Rai senza sapere cosa ci aspettasse. Con il tempo siamo diventati una famiglia». L’attrice sottolinea come il ricambio generazionale abbia portato nuove energie senza snaturare lo spirito originario della serie: «Ci dissero che saremmo durati nove mesi e che avremmo finito per litigare. Dopo trent’anni siamo ancora qui».

Tagliaferri rivendica anche il ruolo civile della fiction, ricordando l’impatto di una storyline sulla violenza di genere: «Una donna mi raccontò di aver trovato il coraggio di denunciare dopo aver visto il mio personaggio affrontare quella situazione. È per questo che sentiamo il dovere di raccontare certi temi».

Le nuove generazioni del cast

Per Antonella Prisco, entrata gradualmente fino a conquistare un ruolo stabile, l’ingresso in una macchina così consolidata è stato una sfida: «È una produzione perfettamente rodata e bisogna stare al passo con ritmi molto serrati». Prisco evidenzia anche il contributo della soap nel trattare temi delicati come l’omosessualità, «affrontati con naturalezza e senza rinunciare alla leggerezza».

Rispo: “Un piccolo miracolo produttivo. Napoli è protagonista”

Nel cast dalla prima puntata, Patrizio Rispo definisce Un Posto al Sole «un piccolo miracolo produttivo» costruito nel tempo. «Napoli è una protagonista fondamentale della serie», afferma, ricordando i messaggi ricevuti da spettatori di molti Paesi che hanno imparato l’italiano seguendo la fiction. Rispo ringrazia anche Giovanni Minoli, che «ha permesso di sperimentare e costruire un prodotto innovativo per il servizio pubblico». Uno dei meriti della soap, aggiunge, è aver restituito «un’immagine positiva, vitale e ottimista di Napoli».

Il ritorno di Luigi Di Fiore

Tra chi è tornato dopo una lunga assenza c’è Luigi Di Fiore, rientrato tre anni fa: «Il 65% delle scene è buona alla prima e il 100% alla seconda. In oltre quarant’anni di carriera non ho mai trovato una realtà con questi ritmi e questa qualità: è una scuola straordinaria».

Una festa per tutta Riccione

Era il 21 ottobre 1996 quando la Rai lanciò una nuova serie quotidiana, in un’Italia che non conosceva ancora internet e smartphone. Oggi Un Posto al Sole è arrivato alla puntata 6.990 (dato aggiornato al 10 luglio) e la rassegna “Italian Global Series”, sostenuta dal Ministero della Cultura, ha dedicato alla soap una festa che ha coinvolto l’intera Riccione.

Sul palco dell’arena Ceccarini sono sfilati, tra gli altri, Patrizio Rispo, Marina Tagliaferri, Daniela Ioia, Antonella Prisco, Samuele Cavallo, insieme a molti interpreti storici e nuovi. Impossibile citarli tutti, comprese le partecipazioni celebri — una su tutte quella di Whoopi Goldberg.

Nessuno ha osato pronunciare la parola “spoiler”, ma in molti hanno cercato anticipazioni sugli attesi sviluppi di Palazzo Palladini. La celebrazione si è trasformata in una vera catarsi collettiva, con un augurio condiviso: “Ritrovarci qui tra altri trent’anni”. Sarebbe un record che Un Posto al Sole ruberebbe a se stesso, confermandosi la soap più longeva d’Italia.