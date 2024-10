Un sabato da Re a Palazzo Reale

- pubblicità -

Da sabato 2 novembre riprendono le aperture straordinarie serali al Palazzo Reale di Napoli con l’iniziativa “Un Sabato da Re”. Dalle 20.00 alle 24.00, con ultimo ingresso alle ore 23.00, sarà possibile visitare l’Appartamento di Etichetta del Palazzo Reale al costo di 5,00 euro.

Inoltre, dalle 19.00 alle 23.00 saranno eccezionalmente aperte al pubblico anche le Salette Pompeiane della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del comune di Napoli dopo l’incontro delle 17.30 in cui si presentano i volumi di Giovanna Russo Krauss, L’ alba della ricostruzione e di Daniela Giampaola e Emanuele Greco Napoli prima di Napoli, nell’ambito dell’iniziativa “Scritti e Letti per la città”. Per raggiungere le Salette Pompeiane alle ore 19.00 i visitatori potranno accedere dall’ingresso a piazza Trieste e Trento mentre dalle ore 20.00 in poi sarà disponibile come di consueto l’accesso da Piazza del Plebiscito.

Le prossime date delle aperture straordinarie serali previste fino alla fine dell’anno sono sabato 7 dicembre e sabato 28 dicembre. Durante le aperture serali a Palazzo Reale non sono però visitabili il Giardino Pensile, il Museo Caruso e la Galleria del Tempo, che restano accessibili nei consueti giorni e orari di apertura.

Il 3 novembre, prima domenica del mese, come in tutti i musei d’Italia, l’ingresso sarà gratuito grazie all’iniziativa del Ministero della Cultura “Domenica al Museo”.

Nella stessa giornata, alle ore 20.00, nel Teatro di Corte del Palazzo Reale di Napoli, si svolgerà l’incontro “I misteri di Napoli” con Maurizio de Giovanni, Martin Rua e il giornalista Enzo Perone e, a seguire, alle ore 21.00, andrà in scena lo spettacolo “Il canto del mare” di e con Maurizio de Giovanni, con Marco Zurzolo, Rosaria De Cicco, Paolo Cresta, Marianita Carfora, Rocco Zaccagnino, per la regia di Annamaria Russo.

L’iniziativa è organizzata dalla fondazione Il Canto di Virgilio, nell’ambito dell’evento VEDI NAPOLI SACRA E MISTERIOSA E POI TORNI, Viaggio nella Napoli segreta verso il Natale, promosso dall’Assessorato al turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli.

La partecipazione è gratuita fino a esaurimento posti e le prenotazioni devono essere indirizzate alla Fondazione Il Canto Di Virgilio ai seguenti recapiti: 3487632391 (solo WhatsApp H24), 0813425603 (10.00-18.00), email: segreteria@fondazioneilcantodivirgilio.it

Anche lunedì 4 novembre, in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, i musei e i parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente e aderiscono all’iniziativa anche il Palazzo Reale di Napoli e il Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes.

INFO Palazzo Reale e Villa Pignatelli – Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes :

www.palazzorealedinapoli.org

Facebook | @PalazzoRealeNapoli |@villapignatellicasadellafotografia

Instagram |@PalazzoRealeNapoli_ufficiale |@villapignatelli

X | @PalazzoRealeNap