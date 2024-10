Un Successo “Senza Confini – Sin Fronteras”

- pubblicità -

Pubblico e critica entusiasti per il vernissage di venerdì 18 ottobre della Mostra internazionale “Senza Confini – Sin Fronteras” varata con la sapiente cura di Sylvia Irrazabal in via Margutta 90 a Roma presso la Sala Botero della galleria internazionale Area Contesa Arte.

Tanti gli ospiti e gli appassionati dell’arte che hanno reso speciale l’appuntamento, lunghe file per entrare in galleria e folla di curiosi su via Margutta. Una serata glamour che ha visto la partecipazione di artisti internazionali, critici d’arte, giornalisti, Vip ed esponenti della cultura e delle istituzioni.

Il riconosciuto critico internazionale d’arte professor Alfio Borghese ha avuto modo di illustrare una ad una le magnifiche opere d’arte esposte che esprimono personalità, valori, emozioni e sogni che saputo contagiare tutti nelle loro realizzazioni pittoriche, fotografiche, di digital art e di scultura.

Uno spaccato d’arte contemporanea di ben 28 artisti tra affermati ed emergenti, uniti da un unico filo conduttore il dialogo interculturale di pace e libertà: attraverso le loro varie espressioni artistiche che – come ha sottolineato Sylvia Irrazabal – celebrano i valori umani fondamentali come l’amore, la pace, la solidarietà e la tolleranza, nella convinzione che “l’arte crea e unisce, la guerra distrugge e divide”.

“Di fronte a crescenti conflitti del mondo attuale – ha ribadito Sylvia Irrazabal -, è fondamentale mantenere viva la fiamma dell’impegno artistico per la pace e di un dialogo culturale senza confini e senza barriere per promuovere la solidarietà e la comprensione perchè l’arte nelle sue varie espressioni ha un potere straordinario di trasformazione, resistenza e dialogo. Un veicolo attraverso il quale esprimere speranze e realizzare sogni”.

Così il folto gruppo di artisti europei – dalla Germania con l’arte fotografica neorealista alle figure dorate dell’artista spagnola per arrivare agli oltre diciassette artisti italiani – offre una panoramica di firme note ed emergenti, ma tutte ugualmente piene di spunti interessanti. E, dall’alto lato, l’arte contemporanea latinoamericana emerge come una forza dinamica e unica sulla scena artistica globale che affonda le sue radici in un ricco patrimonio culturale. Con richiami a tradizioni ancestrali ma anche a prospettive d’avanguardia post-neorealista fino a splendide processioni caraibiche o a espressività naif, a splendidi colori e a ricerche fotografiche di straordinario effetto, per non parlare delle magnifiche sculture esposte, senza tralasciare le profonde emozioni delle opere pittoriche iraniane.

I talentuosi 28 artisti in mostra sono: Stefania Galletti, Monika Esser, Angel Montes De Oca, Sara Cafarelli (SACAF), Evy Pineda, Rasta Safari, Lucia Pafundi, Isabella Bianchini, Luigi Bonuomo, Laura Cusimano, Michieletto Da Lanuvio, Pasquale Caraviello, Isabel Carrillo, Melanio Guzman, Elina Damiani, Giampiero Nacuzi, Virginia Aloisio, Silvana Belvedere, Juan Carlos Nanake, Omar Olano, Diego Stella, Debora Saracino, Carlo Tornese, Horacio Conde Marmion, Nathaly Caldonazzo, Tonino Santeusanio, Rossana Placidi e Silvy Martinez.

Special Guest e in mostra con un quadro contro la violenza sulle donne la bellissima Nathaly Caldonazzo che con il suo impegno a difesa delle donne e con il suo fascino ha incantato la serata.

Molto apprezzata anche la performance dal vivo del cantautore Alejandro Bassi che con la sua chitarra ha donato alla mostra una sonorità italo-latina, per il pubblico e le personalità presenti. Tra queste figurano il Prefetto Fulvio Rocco, il ⁠Professor Massimiliano Pace, Claudio Landi giornalista parlamentare, Eugenio Lyon regista, Roberta Iannuzzi giornalista, l’ingegner Gigi Cuozo, il dottor ⁠Giannino Cesare Bernabei del Comitato Económico e Sociale Europeo, la dottoressa Loredana Paolesi Presidente di Cibo e Arte, Francesco Ugolini V. Presidente UNAR, l’attore Federico Tocci, la modella Elisabetta Viaggi, la giornalista Jolanda Gurreri, la producer Sara Lauricella, gli Avvocati Giuseppe Ianiri, Aurelio Padovani e Laura Dipaola, il ⁠Colonnello Mariano Pizzo, l’imprenditrice Monica Matteoni.

La Mostra rimarrà aperta fino a domenica 27 ottobre e, per tutta la durata della mostra, il pubblico e gli appassionati d’arte che verranno in visita potranno incontrare il curatore dott.ssa Sylvia Irrazabal e artisti che si alterneranno nella loro presenza.