Una fortuna di nonna domenica 16 per il Giubileo dei Poveri

Domenica 16 novembre – Giornata mondiale dei poveri e Giubileo dei poveri – si tiene a Napoli, alle ore 18, la proiezione in anteprima, aperta a tutti, del film Una fortuna di nonna (diretto da Sasie Sealy) all’interno di due chiese: la Chiesa-Teatro del Rione Sanità e la Chiesa S.M. Donnaregina Nuova. L’iniziativa, organizzata da Invisible Carpet, prevede l’anteprima inclusiva anche nella Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma e nella Chiesa di Santa Maria Nuova a Perugia. Le anteprime inclusive del film sono realizzate con il patrocinio del Giubileo 2025 e della Regione Umbria, la Media Partnership di Rai Pubblica Utilità e in collaborazione con Fondazione Progetto Arca, Nazionale Italiana Cantanti, D’Uva srl Servizi Museali, Progetto Da Turista a Pellegrino e le quattro chiese coinvolte.

Può una chiesa diventare una sala cinematografica accessibile a tutti? È la domanda che Invisible Carpet si è posta per realizzare in occasione della Giornata mondiale dei Poveri, Domenica 16 Novembre, l’anteprima inclusiva del film UNA FORTUNA DI NONNA, diretto da Sasie Sealy con protagonista una strepitosa Tsai Chin.

Dopo aver trasformato in cinema le hall di tre stazioni ferroviarie, una casa famiglia, un carcere e una palestra di Corviale, questa volta Invisible Carpet ha bussato ai portoni di numerose chiese italiane e ne ha trovato quattro aperti:

Don Antonio Loffredo, il parroco del Rione Sanità, il prete rivoluzionario che ha

restituito il futuro ai giovani di Napoli – raccontato anche nella serie “Noi del Rione Sanità”

trasmessa proprio nei giorni scorsi su RaiUno – ha riaperto la Chiesa-Teatro del Rione Sanità, in cui avevamo organizzato un’anteprima inclusiva per i giovani del quartiere, e ci ha spalancato leporte della Chiesa S.M. Donnaregina Nuova, nell’omonimo complesso monumentale, Museo Diocesano di Napoli.

Le due proiezioni a Napoli sono previste alle ore 18:00.

Il film UNA FORTUNA DI NONNA, girato nel quartiere Chinatown di New York, sarà proiettato in anteprima inclusiva per le persone indigenti e non, perché in fondo siamo tutti a rischio di povertà, e le porte della Chiesa sono aperte per tutti. Questa esilarante black comedy divertirà, emozionerà e farà riflettere su delicati temi attuali come il delicato tema della terza età, l’integrazione, la povertà, la solitudine e il valore dell’amicizia e della famiglia, trattati nel film con estrema delicatezza grazie alla sapiente scrittura e regia di Sasie Sealy, pluripremiata sceneggiatrice e regista americana, nota per la combinazione di immagini visivamente sorprendenti e momenti giocosi. I suoi corti sono stati proiettati nei festival di tutto il mondo e questo è il suo primo

lungometraggio.

Le anteprime inclusive del film sono realizzate con il patrocinio del Giubileo 2025 e della

Regione Umbria, la Media Partnership di Rai Pubblica Utilità e in collaborazione con

Fondazione Progetto Arca, Nazionale Italiana Cantanti, D’Uva srl Servizi Museali, Progetto

Da Turista a Pellegrino e le quattro chiese coinvolte.

«Ho accolto con piacere la richiesta di patrocinio del Giubileo per questa bella iniziativa, che porta Speranza e spirito di comunione in quattro Chiese italiane in occasione della Giornata mondiale dei Poveri», ha dichiarato il Pro-Prefetto, S.E. Mons. Rino Fisichella.