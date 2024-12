Unipolis (Gruppo Unipol), Dedalus fra i vincitori del band ACT_Napoli

- pubblicità -

La cooperativa sociale Dedalus è tra i vincitori del Bando ACT – Aspirare. Coinvolgere. Trasformare, promosso dalla Fondazione Unipolis, la fondazione d’impresa del Gruppo Unipol, con il progetto Libere, che ha ottenuto un finanziamento di 75.772 euro.

Questo intervento si propone di migliorare le condizioni di vita di giovani donne con background migratorio attraverso percorsi di empowerment innovativi.

Nel dettaglio, la Cooperativa Sociale Dedalus è stata fondata nel 1981 da un gruppo di professionisti e operatori sociali, con l’obiettivo di affrontare l’esclusione sociale e promuovere lo sviluppo locale. Nel corso degli anni, ha acquisito esperienza in vari ambiti, tra cui l’inclusione sociale, l’educazione e la rigenerazione urbana.

Il progetto vincitore si basa sull’arteducazione come metodologia principale per combattere le disuguaglianze educative e favorire l’inclusione sociale. Giovani donne provenienti da comunità migranti saranno coinvolte in atelier creativi e percorsi di formazione orientati al protagonismo e al rafforzamento delle proprie capacità. Momenti di incontro come il “Tè delle Ragazze” offriranno spazi di dialogo su temi quali le relazioni di genere, le aspirazioni e l’autonomia personale.

Le attività, che coinvolgeranno direttamente almeno 60 beneficiarie, saranno integrate da iniziative di peer education e incontri con altre realtà nazionali, al fine di ampliare le opportunità educative e favorire una rete di supporto più ampia. L’alleanza con il Centro Interculturale Gomitoli garantirà un punto di riferimento stabile per tutte le partecipanti. Infine, l’avvio del progetto è previsto per gennaio 2025, con una durata massima di 24 mesi.

“Libere rappresenta un esempio concreto di come si possa contribuire alla trasformazione della società, valorizzando le potenzialità delle giovani donne migranti,” ha concluso Maria Luisa Parmigiani, Direttrice di Fondazione Unipolis.

Il Bando ACT

Il Bando ACT – Aspirare. Coinvolgere. Trasformare si inserisce nel piano triennale 2024-2026 di Fondazione Unipolis, che mira a costruire una società più inclusiva e solidale. Con un finanziamento complessivo di 500.000 euro, il bando sostiene sei progetti innovativi in tre ambiti chiave: disuguaglianze, mobilità sostenibile e welfare. Attraverso questa iniziativa, la Fondazione conferma il proprio impegno nella promozione dell’autonomia, dell’inclusione e del benessere delle comunità più vulnerabili.

Per dettagli: www.fondazioneunipolis.org