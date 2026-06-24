10 anni di Apple Developer Academy

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“Dieci anni di futuro”: la Apple Developer Academy celebra il primo decennio di attività. Il messaggio sintetizza il percorso compiuto dall’Academy in questi anni: un’esperienza fatta di innovazione, formazione e crescita, con lo sguardo sempre rivolto alle nuove opportunità per le generazioni future.

L’appuntamento è fissato per il 25 giugno 2026, alle 11, nell’Auditorium del Campus universitario di San Giovanni a Teduccio, sede della collaborazione nata nel 2016 tra Apple e l’Università Federico II di Napoli. In dieci anni, questo progetto ha contribuito a cambiare il volto di un’area che un tempo ospitava le ex ciminiere della Cirio, trasformandola in uno dei principali hub tecnologici europei e a un punto di riferimento per la rinascita di Napoli Est.

Alla cerimonia interverranno il rettore dell’Università Federico II, Matteo Lorito, Alisha Johnson Wilder, Senior Director for Global Community Impact di Apple, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e con un videomessaggio, il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. La giornata prevede anche un panel dedicato alle storie di successo degli ex studenti dell’Academy.

Le celebrazioni proseguiranno venerdì 26 giugno alle ore 9.30, quando nell’Auditorium del Campus si terrà la Graduation del corso 2025-2026 della Apple Developer Academy.

I numeri raccontano bene l’impatto di questa esperienza: oltre 3.000 sviluppatori provenienti da più di 80 Paesi, più di 800 applicazioni realizzate e oltre 150 vincitori della Swift Student Challenge, il più prestigioso riconoscimento internazionale dedicato ai giovani talenti dell’universo Apple.

Un bilancio che conferma il successo di un modello educativo in cui formazione, innovazione e tecnologia si integrano per creare opportunità concrete.

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