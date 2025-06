1:1 RUIN(E) all’Accademia di Belle Arti

- pubblicità -

Mercoledì 25 giugno alle ore 18.30 sarà inaugurato il progetto espositivo 1:1 RUIN(E) mostra -restituzione del workshop internazionale di disegno tenutosi a Parigi nel marzo del 2025 presso la Citè dell’Architecture e du Patrimoine e completato a Napoli presso la Fondazione Morra Greco con la partecipazione di docenti, studenti e studentesse dell’ École des Arts Décoratifs-PSL di Parigi, dell’Accademia delle Arti di Napoli e dell’Accademia di Belle Arti di Varsavia.

Il progetto è promosso dal programma del NID, Cattedra di Noveaux Imaginaires du Dessin dell’ École des Arts Décoratifs-PSL di Parigi. Con il sostegno d Hermés e dell’Adam Mickiewicz Institute di VARSAVIA.

Cosa avviene quando il rilievo e la mappatura si fondono con il linguaggio del disegno? È intorno a tale domanda che questo workshop europeo, che dà «voce alle rovine», ha riunito a Parigi nel marzo 2025 studenti e studentesse dell’École des Arts Décoratifs-PSL di Parigi, dell’Accademia di Belle Arti di Napoli e dell’Accademia di Belle Arti di Varsavia. Al centro dell’incontro, l’esplorazione dei rilievi di affreschi conservati alla Cité de l’Architecture et du Patrimoine di Parigi, attraverso un approccio che unisce il rilievo, la misurazione e il disegno. Gli spazi della Cité – la galleria dei dipinti murali, la galleria dei calchi e la galleria di architettura moderna e contemporanea – sono stati così trasformati in un vero e proprio terreno di sperimentazione artistica in scala 1:1, consentendo ai partecipanti di esplorare il disegno a grandezza naturale.

La mostra che resterà allestita all’interno della Fondazione Morra Greco fino al 28 giugno raccoglie l’importante esperienza di di collaborazione tra tre scuole europee e portando alla luce i disegni , realizzati sulla base dei rilievi parigini, completati da quelli realizzati durante il viaggio di studio nei siti archeologici di Cuma e Baia, dove gli studenti hanno continuato la loro immersione nelle rovine, proseguendo il loro dialogo tra memoria, spazio e rappresentazione.

Si ringraziano tutto il corpo docente – Gaetano Consulo, Giuseppe Caccavale, Gilda Cerullo, Pier Luigi Ciapparelli, Iole Cilento, Alexandra Fau, Aleksandra Jatczak, Nera Prota, Gennaro Vallifuoco -, gli studenti dell’ École des Arts Décoratifs-PSL, dell’Accademia di Belle Arti di Napoli e dell’Accademia di Belle Arti di Varsavia, la Fondazione Morra Greco di Napoli e Francesca Blandino, la Fondation d’entreprise Hermès, Clotilde Punzo, Anna Maria Lubrano Lavadera e Anna Bosco, Patrizia Valerio e l’Ufficio Erasmus dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, l’Adam Mickiewicz Institute di Varsavia.