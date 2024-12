- pubblicità -

Mercoledì 18 dicembre, alle 9.30, presso l’Aula Magna del Polo Universitario di San Giovanni a Teduccio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, la Academy simbolo di una collaborazione vincente tra il mondo accademico e quello industriale, celebra il suo quinto anniversario e si conferma punto di riferimento nella formazione d’eccellenza per le professioni del futuro.

La cerimonia si aprirà con i saluti istituzionali del Direttore del CeSMA, Domenico Accardo, del Direttore del DIETI, Fabio Villone, e dell’Assessore Regionale alla Ricerca e Innovazione, Valeria Fascione. Saranno poi presentati i progetti sviluppati dagli studenti che spaziano dalle Neuroscienze Cognitive, con particolare attenzione agli anziani, al settore zootecnico bufalino, dalla sicurezza nei trasporti al turismo, svelando con demo e prototipi il potenziale rivoluzionario delle nuove tecnologie. A seguire l’intervento del Direttore Scientifico della 5G Academy, Antonia Maria Tulino.

L’evento si concluderà con una tavola rotonda moderata da Nicola Saldutti, capo redattore del Corriere della Sera, e vedrà la partecipazione degli amministratori delegati delle aziende partner che hanno contribuito alle attività progettuali.

A chiusura della cerimonia, ci sarà la consegna dei diplomi agli studenti.

La 5G Academy è il frutto di una sinergia tra l’Università Federico II, TIM, e Nokia e di una consolidata collaborazione con Fastweb ed Opnet ed è stata lanciata nel 2019 in partnership con Capgemini. In questi anni il 98% dei giovani talenti ha ricevuto proposte di lavoro prima della fine del percorso, numeri che dimostrano la solidità della formazione proposta e che si ritrovano anche nella quantità di accordi stipulati con importanti operatori pubblici e privati tra i quali il Centro Ricerche RAI, Cis Interporto Campano, Parco Archeologico di Pompei, SPICY, GAM Enginering, Logogramma, HIT, tutti uniti dall’obiettivo di preparare figure professionali altamente specializzate nelle nuove tecnologie formando oltre 300 talenti attraverso due percorsi distinti e complementari, realizzando oltre 20 progetti innovativi con i relativi prototipi ed elaborando lavori scientifici pubblicati in prestigiose conferenze e riviste di settore.

L’Academy rappresenta oggi un modello da seguire per lo sviluppo delle competenze legate alla trasformazione digitale. Il programma RESTART che rappresenta il più importante programma di ricerca e sviluppo pubblico mai realizzato in Italia nel settore delle telecomunicazioni, ha inserito la 5G Academy quale best practice per la missione 5 “Education and Training“.

Tra le novità di quest’anno, il percorso “5G Academy Professional” è stato riconosciuto corso di perfezionamento universitario, sottolineandone il valore accademico e formativo ed entrando così nell’offerta formativa dell’Università Federico II.

Guardando al 2025, la rete di partnership dell’Academy si arricchirà ulteriormente con l’ingresso di PagoPa, che si unirà a Nokia e TIM per contribuire allo sviluppo di nuove competenze e progetti innovativi.

Inoltre, nel 2025 partirà un ulteriore percorso professional interamente dedicato al binomio tecnologie emergenti e ESG (Environmental, Social, Governance) con un focus particolare su diversity & inclusion (D&I). Questo nuovo programma rappresenta un ulteriore passo avanti nell’impegno dell’Academy per un futuro più sostenibile ed inclusivo.