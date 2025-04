80 anni di ONU, Lectio Magistralis alla Federico II

- pubblicità -

1945-2025: l’ONU celebra il suo 80° anniversario. In occasione della storica ricorrenza all’Università degli Studi di Napoli Federico II si parlerà delle prospettive future delle Nazioni Unite e degli interessi dell’Italia, a 70 anni dalla sua adesione all’organizzazione.

Analizzerà il tema ’80 anni delle Nazioni Unite tra crisi e pace’ Maurizio Massari, Ambasciatore di New York e Rappresentante Permanente d’Italia alle Nazioni Unite a New York, nella Lectio Magistralis che terrà mercoledì 30 aprile 2025, alle 12, nell’Aula Magna Storica dell’Ateneo federiciano, in Corso Umberto I, 40.

Al centro dell’incontro, che sarà introdotto dai saluti istituzionali di Matteo Lorito, Rettore della Federico II, e di Paola De Vivo, Direttrice del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Ateneo, la crisi del multilateralismo, i prolungati conflitti, le emergenze umanitarie e la difesa dei diritti umani.

Un appuntamento che promuove, attraverso il confronto, l’analisi del quadro politico nazionale e internazionale.