Accademia di Belle Arti, 3 giorni di open day

A partire da domani martedì 20 gennaio e per tutta la giornata di mercoledì 21 e giovedì 22 l’Accademia di Belle Arti di Napoli apre le sue porte agli Istituti Scolastici della Regione Campania per presentare la propria offerta formativa.
L’iniziativa rappresenta l’appuntamento, dedicato all’approfondimento delle scelte artistiche, formative e professionali nell’alta formazione, che l’Accademia organizza due volte l’anno con l’intento di raccontare le attività didattiche, non solo attraverso la voce dei docenti, degli allievi e allieve, ma soprattutto attraverso la conoscenza diretta dei luoghi del fare. In occasione delle giornate di orientamento gli studenti e le studentesse degli Istituti Scolastici potranno infatti avere accesso ai laboratori così da poter vedere e vivere da vicino le attività dedicate alla formazione artistica.
L’Accademia di Belle Arti di Napoli con i suoi 3 dipartimenti e 11 scuole, è una prestigiosa Istituzione AFAM – Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica del Ministero dell’Università e della Ricerca. Con una popolazione studentesca di circa 4000 iscritti, rappresenta un polo di eccellenza nel panorama italiano delle istituzioni formative di livello universitario. L’offerta formativa dell’Accademia è ampia e diversificata, attraverso i numerosi progetti nazionali e internazionali sviluppati nel corso degli anni e agli accordi quadro con enti e aziende, l’istituzione assicura un percorso formativo che favorisce un efficace inserimento nel mondo delle arti e delle professioni legate alla creatività, alla comunicazione, conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico.
Programma
Martedì 20 gennaio ore 9.30 / 13.30 – AULA MAGNA
Saluti della Presidente Rosita Marchese e del Direttore Giuseppe Gaeta
Presentazione a cura dell’Ufficio Orientamento dell’organizzazione della didattica e i servizi offerti
10.30 Didattica dell’arte
11.00 Scultura
11.30 Decorazione
12.00 Pittura
12.30 Restauro
13.00 Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo
13.30 Grafica d’arte
Visita dei laboratori didattici
Mercoledì 21 gennaio 9.30 – 13.30 – AULA MAGNA
Presentazione dell’organizzazione della didattica e i servizi offerti
10.00 Scenografia
10.30 Design del prodotto e dell’arredo
11.00 Cinema e audiovisivo
11.30 Nuove tecnologie dell’arte
12.00 Fotografia
12.30 Fashion design
13.00 Design della comunicazione
Visita dei laboratori didattici
Giovedì 22 gennaio 9.30 – 13.30 – FONDAZIONE FOQUS Sede Distaccata
Presentazione obiettivi formativi e i relativi sbocchi occupazionali degli indirizzi presenti
10.00 Design della comunicazione
11.00 Fashion design
Visita dei laboratori didattici
OFFERTA FORMATIVA
DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVE • triennio / pittura / scultura / decorazione / grafica d’arte • biennio / pittura / scultura / decorazione / grafica d’arte • illustrazione
DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE ED ARTI APPLICATE
- triennio / scenografia / design della comunicazione / design del prodotto / fashion design / fotografia / cinema e audiovisivo / nuove tecnologie dell’arte
- biennio / scenografia per il teatro • scenografia per il cinema • costume per lo spettacolo / new media art / design della comunicazione pubblica e d’impresa • multimedia • editoria, illustrazione, fumetto / fotografia come linguaggio d’arte • fotografia per la comunicazione / fashion design moda • design dell’accessorio / cinema • cinema di animazione • televisione
restauro • quinquennio / restauro PFP1 • PFP2 • PFP4 •PFP5
DIPARTIMENTO DI DIDATTICA DELL’ARTE • triennio / didattica dell’arte • comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo • biennio / didattica dell’arte • mediazione culturale del patrimonio artistico
Scopri di più da Gazzetta di Napoli
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.