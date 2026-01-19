Accademia di Belle Arti, 3 giorni di open day

- pubblicità -

A partire da domani martedì 20 gennaio e per tutta la giornata di mercoledì 21 e giovedì 22 l’Accademia di Belle Arti di Napoli apre le sue porte agli Istituti Scolastici della Regione Campania per presentare la propria offerta formativa.

L’iniziativa rappresenta l’appuntamento, dedicato all’approfondimento delle scelte artistiche, formative e professionali nell’alta formazione, che l’Accademia organizza due volte l’anno con l’intento di raccontare le attività didattiche, non solo attraverso la voce dei docenti, degli allievi e allieve, ma soprattutto attraverso la conoscenza diretta dei luoghi del fare. In occasione delle giornate di orientamento gli studenti e le studentesse degli Istituti Scolastici potranno infatti avere accesso ai laboratori così da poter vedere e vivere da vicino le attività dedicate alla formazione artistica.

L’Accademia di Belle Arti di Napoli con i suoi 3 dipartimenti e 11 scuole, è una prestigiosa Istituzione AFAM – Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica del Ministero dell’Università e della Ricerca. Con una popolazione studentesca di circa 4000 iscritti, rappresenta un polo di eccellenza nel panorama italiano delle istituzioni formative di livello universitario. L’offerta formativa dell’Accademia è ampia e diversificata, attraverso i numerosi progetti nazionali e internazionali sviluppati nel corso degli anni e agli accordi quadro con enti e aziende, l’istituzione assicura un percorso formativo che favorisce un efficace inserimento nel mondo delle arti e delle professioni legate alla creatività, alla comunicazione, conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico.

Programma

Martedì 20 gennaio ore 9.30 / 13.30 – AULA MAGNA

Saluti della Presidente Rosita Marchese e del Direttore Giuseppe Gaeta

Presentazione a cura dell’Ufficio Orientamento dell’organizzazione della didattica e i servizi offerti

10.30 Didattica dell’arte

11.00 Scultura

11.30 Decorazione

12.00 Pittura

12.30 Restauro

13.00 Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo

13.30 Grafica d’arte

Visita dei laboratori didattici

Mercoledì 21 gennaio 9.30 – 13.30 – AULA MAGNA

Presentazione dell’organizzazione della didattica e i servizi offerti

10.00 Scenografia

10.30 Design del prodotto e dell’arredo

11.00 Cinema e audiovisivo

11.30 Nuove tecnologie dell’arte

12.00 Fotografia

12.30 Fashion design

13.00 Design della comunicazione

Visita dei laboratori didattici

Giovedì 22 gennaio 9.30 – 13.30 – FONDAZIONE FOQUS Sede Distaccata

Presentazione obiettivi formativi e i relativi sbocchi occupazionali degli indirizzi presenti

10.00 Design della comunicazione

11.00 Fashion design

Visita dei laboratori didattici

OFFERTA FORMATIVA

DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVE • triennio / pittura / scultura / decorazione / grafica d’arte • biennio / pittura / scultura / decorazione / grafica d’arte • illustrazione

DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE ED ARTI APPLICATE

triennio / scenografia / design della comunicazione / design del prodotto / fashion design / fotografia / cinema e audiovisivo / nuove tecnologie dell’arte

biennio / scenografia per il teatro • scenografia per il cinema • costume per lo spettacolo / new media art / design della comunicazione pubblica e d’impresa • multimedia • editoria, illustrazione, fumetto / fotografia come linguaggio d’arte • fotografia per la comunicazione / fashion design moda • design dell’accessorio / cinema • cinema di animazione • televisione

restauro • quinquennio / restauro PFP1 • PFP2 • PFP4 •PFP5

DIPARTIMENTO DI DIDATTICA DELL’ARTE • triennio / didattica dell’arte • comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo • biennio / didattica dell’arte • mediazione culturale del patrimonio artistico