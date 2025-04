Accademia di Belle Arti alla Milano Design Week

- pubblicità -

Martedì 8 aprile alla Fabbrica del Vapore a Milano, nell’ambito della Design Week sarà inaugurata la mostra On Air, un progetto interdisciplinare dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, che prende la forma di una “stanza”, di uno spazio condiviso dove tutti gli elementi/opere sono creazioni progettuali. Uno spazio immersivo e intrecciato dove i corsi di Design del Prodotto, Fashion Design, Grafica d’Arte e Fotografia si presentano in una dimensione coesa in cui i linguaggi si incrociano, ibridano e allo stesso tempo danno a ogni partecipante/studente l’opportunità di distinguersi e raccontare la propria storia.

L’idea nasce con l’obiettivo di presentare i progetti di alcuni dei più significativi corsi dell’Accademia delle Belle Arti di Napoli e far sì che la storia di ogni singolo elemento di design, fashion e arte rifletta una molteplicità di immaginari, percorsi e attitudini che nelle loro diversità si integrano e formano un’unica esperienza artistico – progettuale.

In occasione della mostra On Air, Zeusi. Linguaggi contemporanei di sempre, la rivista scientifica dell’Accademia di Napoli, edita da artem, propone oltre che una serie dei suoi temi passati, l’ultimo numero Flusso Forma Fabbrica: identificazione di tre parole chiave della tensione creativa ed estetica attuale.