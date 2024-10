Ad Angela Procida e a Rossana Pasquino la medaglia della Federico II

- pubblicità -

La medaglia speciale della Federico II alle atlete federiciane medaglie di bronzo alle Paralimpiadi Parigi 2024. L’ha consegnata ieri pomeriggio con grande orgoglio, nella Sala del Consiglio, il rettore Matteo Lorito alla nuotatrice Angela Procida e alla schermitrice Rossana Pasquino, le ‘sue’ campionesse paralimpiche ai Giochi di Parigi che, nelle rispettive discipline, hanno conquistato entrambe un terzo posto. La Pasquino nella specialità a squadre.

Angela Procida è studentessa magistrale dell’Ateneo federiciano ed ha conseguito la laurea triennale in Ingegneria Biochimica lo scorso luglio, poco prima di partire per Parigi, testimoniando così la sua determinazione e dedizione sia nello studio che nello sport, mentre Rossana Pasquino è docente della Federico II, insegna Ingegneria Chimica, rappresenta l’eccellenza accademica e sportiva rappresentando anche un modello inspiratore per studenti e colleghi. Entrambe sono atlete di calibro internazionale con un interessante medagliere.

Il rettore Matteo Lorito ha consegnato loro la medaglia realizzata per le celebrazioni degli 800 anni dell’Ateneo, esprimendo il profondo orgoglio e il ringraziamento di tutta la comunità accademica. Un prestigioso riconoscimento che simboleggia non solo il loro straordinario successo sportivo, ma anche il loro prezioso contributo alla vita universitaria e alla società in generale.

Durante la cerimonia Lorito ha ricordato il percorso ‘Atleta federiciano’ messo in campo dalla Federico II proprio per sostenere gli studenti impegnati nello sport ad alto livello, consentendo loro conciliare le esigenze delle competizioni sportive con i rigori del percorso accademico. L’iniziativa rivela l’impegno dell’Università nel promuovere e riconoscere il valore formativo dello sport accanto al valore della formazione universitaria.

All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, la prorettrice dell’Ateneo Rita Mastrullo, il Delegato allo Sport della Federico II, coodinatore del programma Atleta federiciano’, Guido Iaccarino, e Teodorico Caporaso, ricercatore presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale, atleta della nazionale italiana di atletica leggera che ha partecipato alle olimpiadi Rio de Janeiro 2016 e di Tokyo 2021 nella 50 km di marcia.

La manifestazione ha inteso non solo celebrare i successi individuali di Angela Procida e Rossana Pasquino, ma ha sottolineato anche l’impegno dell’Università Federico II nel promuovere l’inclusione, l’eccellenza e il sostegno ai talenti in tutti i campi.