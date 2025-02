Agritech Academy, aperte iscrizioni alla III edizione

- pubblicità -

Sono aperte le iscrizioni alla terza edizione dell’Agritech Academy, percorso di alta formazione promosso dall’Università degli Studi di Napoli Federico II in collaborazione con le Imprese e i Centri di Ricerca del Centro Nazionale per le Tecnologie dell’Agricoltura – Agritech.

Si formano elevate professionalità connesse alla trasformazione tecnologica e digitale del settore primario agricolo, in una ottica di sostenibilità ambientale

“Dopo gli ottimi risultati dei primi due corsi, è online il bando per una nuova edizione dell’Academy – dichiara il Rettore della Federico II e presidente dell’Agritech Center Matteo Lorito – I partecipanti degli anni scorsi stanno già mettendo in pratica le loro nuove competenze. Cresce anche l’interesse delle aziende del settore verso questa iniziativa. Sempre più richiesti i professionisti dotati di una formazione multidisciplinare sui vari aspetti inerenti all’implementazione di nuove tecnologie abilitanti nel settore Agrifood”.

Sino al 28 febbraio è possibile partecipare alla selezione per i 40 posti disponibili, dedicati a laureati triennali e magistrali in vari ambiti disciplinari (senza limiti di età), e specializzarsi su tematiche connesse alla trasformazione tecnologica e digitale del settore primario agricolo, in un’ottica di sostenibilità ambientale.

“L’Agritech Academy rappresenta una occasione unica per la formazione nelle tecnologie per l’agricoltura, quest’anno abbiamo deciso porre anche meno limiti di anzianità dalla laurea in modo da includere potenzialmente anche studenti con più esperienze – evidenzia il Direttore del Dipartimento di Agraria della Federico II e Direttore scientifico della Fondazione Agritech Danilo Ercolini. “Credo che questa formazione apra le porte a importanti opportunità offerte dalle imprese che hanno bisogno di fare un passo in avanti nell’innovazione”.

Il corso, in lingua italiana e dalla durata di 7 mesi, prevede un impegno di 360 ore suddivise tra lezioni in aula nella sede dell’Academy nel Polo Universitario di San Giovanni a Teduccio, realizzazione di project work ed esperienze formative presso le aziende partner. Ciascun allievo selezionato riceverà una borsa di studio d’importo variabile in considerazione della provenienza geografica, fino a un massimo di 8mila euro.

“Con l’incremento delle borse di studio, l’Agritech Academy intende facilitare la candidatura da parte dei laureati che risiedono lontano da Napoli. Le selezioni, basate su rigorosi colloqui attraverso canali telematici, saranno orientate ad individuare le figure più motivate ad assumere un ruolo di protagonisti dell’innovazione dei sistemi produttivi in agricoltura”, conclude il coordinatore dell’Agritech Academy Giovanni Chirico.

Sette le aree tematiche principali su cui verterà la formazione. Dal monitoraggio remoto mediante sensori su piattaforme satellitari e droni, all’agronomia di precisione in pieno campo, passando per l’arboricoltura di precisione, la difesa delle colture, le colture protette, il vertical farming e la zootecnia di precisione.

A caratterizzare il percorso è la forte integrazione tra formazione in presenza e didattica esperienziale, oltre a interventi seminariali e testimonianze dal mondo delle imprese. A tenere le lezioni saranno docenti provenienti da Atenei di tutta Italia oltre che tecnici e manager delle imprese di punta del settore delle tecnologie avanzate applicate all’agricoltura.

Grazie alla stretta aderenza del percorso formativo alle esigenze delle imprese di dotarsi di personale in grado di guidare la trasformazione tecnologica in atto, numerosi studenti delle passate edizioni hanno trovato velocemente impiego, anche grazie alla giornata di colloqui lavorativi (Job Fair) promossa dall’Agritech Academy al termine del percorso formativo.

Il bando

https://www.agritechacademy.unina.it/wp-content/uploads/2025/01/Bando-Agritech-Academy-2025.pdf