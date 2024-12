Agritech Academy, il placement

- pubblicità -

Giornata di placement di fine anno accademico per gli studenti dell’Agritech Academy della Federico II. Mercoledì 4 dicembre dalle 11,30 nell’Aula Magna del Polo universitario di San Giovanni a Teduccio, si terrà l’Agritech job fair, giornata in cui avranno l’opportunità di incontrare aziende del settore agroalimentare interessate a conoscere le nuove figure professionali da inserire nelle loro filiere produttive.

All’evento parteciperanno il rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Matteo Lorito, il direttore del Dipartimento federiciano di Agraria, Danilo Ercolini, l’assessore regionale all’Agricoltura, Nicola Caputo, il presidente dell’Unione Nazionale Italia Ortofrutta Andrea Badursi e rappresentanti di Confagricoltura e Coldiretti.

“L’Agritech Academy – spiega il rettore della Federico II e presidente Fondazione Agritech, Matteo Lorito – rappresenta un modello virtuoso di formazione avanzata, capace di coniugare innovazione tecnologica e sostenibilità nel settore agroalimentare. Il successo di questa iniziativa, che, come di consueto, culmina con un incontro tra studenti e aziende, conferma il nostro impegno come Università Federico II nel preparare i giovani ad affrontare le sfide del futuro con competenze all’avanguardia e una visione strategica per un’agricoltura più responsabile ed efficiente. Siamo orgogliosi di aver formato la prima generazione di professionisti pronti a contribuire concretamente alla transizione ecologica e digitale del settore.”

L’Agritech Academy, polo di alta formazione del Centro Nazionale di ricerca Agritech, di cui la Federico II è partner, ha infatti formato la prima generazione di tecnici e manager del settore con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dell’agricoltura e dell’allevamento migliorando, al contempo, la produttività e la sostenibilità attraverso l’applicazione di tecnologie abilitanti nel comparto Agroalimentare.

La cerimonia sarà un’occasione per condividere i risultati dell’edizione appena conclusa e per far incontrare i profili di carriera creati con le necessità e le ambizioni delle aziende e delle Organizzazioni di Produttori presenti, tra queste: Ariespace, Diagram, Euro Soft, Evja, Fea Consulting, Fertildea, Koppert Italia, Mood Global Service, Rago e Terra Orti.

“Un’occasione eccezionale per tutti i giovani che hanno intrapreso percorsi formativi nel settore agroalimentare – secondo il direttore scientifico dell’Agritech Academy, Danilo Ercolini, – Un’opportunità unica per entrare in contatto con imprese e associazioni di imprese, che si confronteranno con gli studenti, presentando le loro esigenze e illustrando le opportunità lavorative. Una giornata che offrirà ai giovani studenti un’importante chance per il recruitment futuro presso queste prestigiose realtà ospiti dell’evento”.

Con la giornata di orientamento si conclude il secondo anno dell’Agritech Academy. A breve si apriranno le candidature per la terza annualità che formerà altri tecnici capaci di sfruttare la tecnologia per far dialogare le macchine con modelli previsionali, permettendo di ottimizzare la produzione vegetale e animale a favore della sostenibilità economica e ambientale del settore.

Programma