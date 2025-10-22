AI, lectio magistralis di Monsignor Paglia giovedì 23

- pubblicità -

Su iniziativa del Gen. D. Andrea De Stasio, Comandante Territoriale Sud Italia, in collaborazione con l’Università Popolare Cattolica “Montemurro-D’Ippolito” di Portici (Na), si terrà presso la prestigia sede del Comando Territoriale Sud in piazza Plebiscito, l’importante lezione dell’arcivescovo mons. Vincenzo Paglia (presidente emerito della Pontificia Accademia per la Vita del Vaticano) sul tema dell’Intelligenza Artificiale tra Etica e Morale.

L’intento è fornire strumenti di approccio allo sviluppo sempre più rapido dell’intelligenza artificiale, come gestirlo, valutarne i vantaggi e i pericoli. La società, e le Istituzioni sono chiamate a rispondere a un bisogno crescente di una direzione etica, morale e spirituale per orientarsi tra dati e informazioni sempre nuovi. L’impegno è porre l’AI al servizio dell’uomo, seguendo anche l’insegnamento di papa Francesco, che ne ha riconosciuto l’importanza per il futuro dell’umanità.

L’evento, che è un’importante occasione di riflessione ed approfondimento per il personale afferente al Comando, rappresenterà -alla presenza delle autorità civili, militari e religiose- anche l’inizio del nuovo anno accademico dell’Università Popolare Cattolica “Montemurro-D’Ippolito” che sarà rappresentata dal suo rettore il prof. Ciro Romano. Alle 10:30, dopo i saluti istituzionali, prenderà la parola il Capo di Stato Maggiore Gen. D. Massimiliano Belladonna, in rappresentanza del Comando Territoriale Sud, a seguire il prof. Ciro Romano, Magnifico Rettore della “Montemurro-D’Ippolito”, e la lectio dell’arcivescovo mons. Vincenzo Paglia.

L’Univ. “Montemurro-D’Ippolito”, di recente fondazione, è un’Università Popolare e Cattolica, ascritta alla Confederazione Nazionale delle Università Popolari Italiane (CNUPI). L’Università, con sede a Portici (Na), è intitolata al servo di Dio Eustachio Montemurro (1857-1923), fondatore delle Suore Miss. Catech. del Sacro Cuore, ed alla loro prima superiora generale la latianese Teresa D’Ippolito (in religione Maria della S. Croce).

L’algoritmo della Vita, etica ed intelligenza artificiale.

ore 10:30, 23 ottobre 2025 – Comando Territoriale Sud

Caserma Diaz (Palazzo Salerno), P.zza Plebiscito 33, Napoli.