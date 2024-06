Al Suor Orsola Benincasa una giornata dedicata alla prevenzione e alla gestione dei rischi d’impresa giovedì 20

Giovedì 20 Giugno alle ore 15.30 presso la prestigiosa Biblioteca “Pagliara” dell’Università Suor Orsola Benincasa, si svolgerà un evento imperdibile per imprenditori e professionisti dedicato alla sostenibilità d’impresa. Il seminario dal titolo “La Gestione dei Rischi d’Impresa: Prospettive Legali, Sfide e Opportunità” , offrirà un’analisi approfondita sulle complesse dinamiche aziendali per startup e piccole medie imprese (PMI). Il convegno sarà un’occasione unica per esplorare i vari aspetti della gestione dei rischi aziendali, spaziando dalle implicazioni legali alle strategie operative più efficaci. Verranno analizzati con attenzione il ruolo dell’avvocato e del consulente d’impresa, evidenziando al contempo le opportunità che derivano da un approccio strutturato ai rischi.

Il dibattito, organizzato dalla Kulisab s.r.l. e dall’Associazione Laureati Suor Orsola Benincasa (ALSOB) e sostenuto con il patrocinio morale dalla Regione Campania e di Confartigianato Napoli, nell’ambito del progetto “Imprenditorialità e Finanza: Guida Pratica alla Gestione Aziendale”, mira a fornire ai partecipanti un quadro chiaro e aggiornato sulle normative vigenti e sulle best practice da adottare per garantire la sostenibilità e la crescita dell’impresa.

L’evento si concluderà con una sessione di networking, arricchita da stimolanti testimonianze di successo imprenditoriale. Durante questa fase, imprenditori e startupper potranno condividere le proprie esperienze in prima persona, offrendo preziosi insights sulle sfide e le vittorie delle proprie attività.

VIDEO PROMO: https://youtu.be/JEYOsmxs12g

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Saluti Istituzionali

Lucio d’Alessandro – Rettore Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Rettore Università degli Studi Suor Orsola Benincasa Tommaso Edoardo Frosini – Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche UNISOB

Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche UNISOB Pina Picierno – Europarlamentare

Europarlamentare Armida Filippelli – Assessore alla formazione della Regione Campania

Assessore alla formazione della Regione Campania Angelo Bruscino – Presidente Confidi PMI Campania

Presidente Confidi PMI Campania Amedeo Amarante – Segretario Provinciale della Confartigianato Napoli

Tavola Rotonda

Modera: Ph.D. Avv. Maria Cristina Gaeta – Presidente ALSOB e Ricercatore di Diritto privato UNISOB

Ranieri Razzante – Componente del comitato per la Strategia in materia di AI della Presidenza del Consiglio dei ministri

Componente del comitato per la Strategia in materia di AI della Presidenza del Consiglio dei ministri Lucilla Gatt – Ordinario di Diritto civile, Direttore del Centro di Ricerca in Diritto Privato Europeo (ReCEPL), UNISOB

Ordinario di Diritto civile, Direttore del Centro di Ricerca in Diritto Privato Europeo (ReCEPL), UNISOB Domenico Salvatore – Ordinario di Organizzazione Aziendale e Delegato del Rettore alla Start-Cup Campania, UNISOB

Ordinario di Organizzazione Aziendale e Delegato del Rettore alla Start-Cup Campania, UNISOB Paolo Ghionni – Ordinario di Diritto Commerciale UNISOB

Ordinario di Diritto Commerciale UNISOB Roberta Metafora – Associato di Diritto Processuale Civile UNISOB

Associato di Diritto Processuale Civile UNISOB Stefano Balassone – Docente di comunicazione e social media UNISOB

Docente di comunicazione e social media UNISOB Clelia Gorga – Avvocato civilista e Consulente sui fondi strutturali

Storie di Brand:

SeedUP Acceleratore di impresa – Alberto Celentano

– Alberto Celentano Agilae S.r.l. – Ing. Francesco Castagna (Ceo & Founder)

Saluti Conclusivi

KULISAB S.R.L. – Dott. Guido Sabia e Antonio Culicelli (CEO KULISAB S.R.L.)

Data: 20 Giugno 2024; ore – 15.30

Luogo: Università degli Studi Suor Orsola Benincasa; Biblioteca Pagliara – C.so Vittorio Emanuele, 292 (NA)

__________________

Per partecipare al seminario gratuito è gradita la prenotazione a questo indirizzo email: alsob@unisob.na.it; kulisab.srl@gmail.com