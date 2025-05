Anche oggi P+Arts all’Accademia di Belle Arti

- pubblicità -

L’Accademia di Belle Arti di Napoli nell’ambito di P+ARTS, il progetto finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU (PNRR) che promuove la ricerca artistica interdisciplinare integrando arte, tecnologia e sostenibilità e che vede come capofila NABA insieme al coinvolgimento di Istituzioni AFAM e Università italiane, è lieta di presentare nella programmazione dei progetti T.R.A.C.E e Data Exhibit a cura di Enrica D’Aguanno e Pako Massimo, Eco – Humanity, il workshop che vedrà protagonista il celebre designer Armando Milano con Bruno Delfino. L’iniziativa è a cura del Corso di Design della Comunicazione dell’Accademia, in collaborazione con lo IAAD – Istituto d’Arte Applicata e Design.

I lavori si apriranno martedì 6 maggio alle ore 10.00 nell’Aula Magna dell’Accademia dove il Maestro sarà impegnato in una masterclass rivolta agli studenti e alle studentesse, accompagnata dalla proiezione dei suoi lavori più recenti, alle pareti dell’Aula verrà contestualmente allestita la mostra di una selezione dei suoi manifesti più iconici.

Il giorno 7 invece, alle 11, nella sede di FOQUS, che ospita il Corso di Design della Comunicazione, sarà presentata una performance che vedrà diventare “reale” il suo manifesto contro la guerra. Armando Milani lavorerà inoltre con 30 studenti, coordinati dalla prof.ssa Daniela Pergreffi, che parteciperanno a un workshop durante il quale realizzeranno, attraverso un processo di sperimentazione, un motion poster per la comunicazione della città.

L’invito di Armando Milani a realizzare un seminario è motivato dalla sua straordinaria esperienza nel campo della grafica internazionale e dalla sua capacità di coniugare design e comunicazione sociale. Formatosi sotto la guida di Albe Steiner, ha collaborato con maestri come Confalonieri e Boggeri, per poi affermarsi tra Milano e New York, lavorando con realtà prestigiose come Olivetti, IBM e le Nazioni Unite. La sua ricerca ha progressivamente abbracciato tematiche di rilevanza globale, utilizzando la grafica come strumento di sensibilizzazione su questioni umanitarie e creando immagini per raggiungere il cuore dell’osservatore.

Il suo ruolo di docente e conferenziere presso istituzioni di prestigio, tra cui The Cooper Union e il Politecnico di Milano, testimonia la sua capacità di trasmettere conoscenza e visione alle nuove generazioni di designer. La sua partecipazione al seminario rappresenta un’opportunità unica per avere una prospettiva internazionale sulle tematiche della Pilot Action TRACE&DATA EXHibit e per approfondire il valore della grafica come linguaggio universale al servizio della società. Durante l’incontro avremo anche l’opportunità di esporre la raccolta di poster di EcoHumanity che documenta il suo lavoro, dalla colomba Guerra Pace per le Nazioni Unite a New York nel 2002, ora distribuito in tutto il mondo, fino al poster “Futuro Europeo”per il Parlamento Europeo, approvato nel Febbraio 2022.