Aniello Murano della Federico II vicepresidente Euramas

Aniello Murano, ordinario di Informatica presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II è stato eletto Deputy Chair (Vicepresidente) di EURAMAS, l’Associazione Europea per i Sistemi Multi-Agente (European Association for Multi-Agent Systems).

EURAMAS è la principale associazione scientifica in Europa dedicata alla promozione della ricerca e dello sviluppo nel campo dei sistemi multi-agente. Questo settore dell’Intelligenza Artificiale è cruciale per lo studio e la creazione di sistemi complessi in cui molteplici entità intelligenti autonome interagiscono tra loro per risolvere problemi che vanno oltre le capacità individuali. L’associazione favorisce la collaborazione tra accademici e industria, organizza conferenze di rilievo (come EUMAS) e workshop, e contribuisce attivamente alla disseminazione della conoscenza e alla formazione di giovani ricercatori in questo ambito strategico.