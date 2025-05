Archive stories, giovedì 8 all’Università Suor Orsola Benincasa

Giovedì 8 maggio alle 14 l’Università Suor Orsola Benincasa ospita l’incontro di studi “Archive stories” in collaborazione con l’Archivio Storico della Fondazione Banco di Napoli e il Gruppo Panini Cultura.

Partecipano: Ciro Castaldo Direttore Generale della Fondazione Banco di Napoli, Luciano Scala e Debora Sacco dell’Archivio Storico della Fondazione Banco di Napoli, Carlo Porcaro, Portavoce del Sindaco del Comune di Napoli, Vincenzo Marsico Direttore Commerciale del Gruppo Panina Cultura.

L’evento, promosso dalle cattedre di Sociologia dei Processi Culturali e Tecniche della comunicazione pubblicitaria, guidare da Davide Borrelli e da Angela Pelliccia, è coordinato da Valerio Di Salle, giornalista e docente di Societing & creative strategies per la comunicazione sociale.

“Archive Stories” è il progetto podcast dell’Archivio Storico della Fondazione Banco di Napoli, realizzato in collaborazione con il Gruppo Panini Cultura e l’agenzia Ansa. È dedicato alla diffusione di notizie tratte da alcuni documenti custoditi nell’Archivio Storico di via dei Tribunali, riguardanti personaggi e storie di Napoli.

Tracce di una Napoli passata, ma che “ha voce” oltre gli scaffali. Ascoltare la sua storia vuol dire ascoltare la città. I podcast, ideati da Nunzia Sarnelli, con la voce di Maurizio De Giovanni raccontano il patrimonio inestimabile che la Fondazione ha scelto di divulgare attraverso la diffusione audio digitale.

Una scelta che nasce da una domanda costante: come fare in modo che i cittadini, in particolare i giovani, siano ancora custodi consapevoli della loro storia? Di questo si discuterà con gli studenti del Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione del Suor Orsola Benincasa.