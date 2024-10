Associazione Italiana Economia del Lavoro, conferenza annuale

- pubblicità -

E’ in programma dal 3 al 5 ottobre 2024, al Centro Congressi Federico II di via Partenope, la 39ª edizione della Conferenza Annuale dell’Associazione Italiana Economia del Lavoro, promossa dal Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche (DiSES), in collaborazione con il Center for Studies in Economics and Finance (CSEF), la Fondazione GRINS e l’Associazione Italiana Economia del Lavoro (AIEL).

Nel corso del convegno internazionale su temi di economia, saranno affrontati temi di ricerca che riguardano l’assetto istituzionale e le riforme del mercato del lavoro, nonché il loro impatto su imprese e famiglie. Tra gli argomenti trattati, spiccano temi di forte attualità quali i divari di genere nel mercato del lavoro, la violenza di genere nel mercato del lavoro, l’impatto della regolamentazione del lavoro sulle scelte occupazionali e di investimento nell’istruzione dei figli, ed il ruolo delle imprese nel mercato del lavoro.

Le sessioni plenarie saranno tenute da David Card, University of California, Berkeley, vincitore del premio Nobel per l’economia nel 2021, Núria Rodríguez-Planas, City University of New York e Kristiina Huttunen, Aalto University. Il convegno è organizzato da Tullio Jappelli, Monica Langella, Roberto Nisticò, Annalisa Scognamiglio e Valeria Zurla, docenti del DiSES, con il supporto organizzativo della dottoressa Stefania Maddaluno ed il sostegno finanziario dell’AIEL, del CSEF, del progetto PE-09 GRINS, del progetto DiSES Dipartimento di Eccellenza (2023-27) e di tre progetti PRIN in corso presso il DiSES.