Buon compleanno Federico II 2025. Prima parte Giornata dello studente federiciano.

- pubblicità -

‘Nel 2018, a pochi esami dalla laurea, la mia vita ha preso una direzione inaspettata: la musica, che consideravo fino ad allora un semplice passatempo. La mia carriera universitaria quindi è rimasta sospesa per cinque anni, forse per semplice indolenza oppure perché mi sembrava inutile e faticoso riprendere a studiare, ma l’anno scorso alla fine l’ho fatto, ho recuperato i 4-5 esami che mi mancavano e mi sono laureato. E’ stata una pura soddisfazione personale perché non credo che saró mai un agronomo, la mia vita continua a viaggiare su altri binari, ma ho scoperto il piacere di studiare per se stessi, senza lo stress del risultato. Mi è piaciuto farlo e lo studio ha anche messo ordine nella mia testa. Chissà, magari un giorno farò anche la magistrale’.

Così il cantante e rapper Marco Anastasio, in arte Anastasio, parlando agli studenti della Federico II in occasione della ‘Giornata dello studente federiciano’, manifestazione d’apertura di ‘Buon Compleanno Federico II 2025’ per festeggiare gli 801 anni dalla fondazione dell’Ateneo.

La giornata si è aperta con gli atleti federiciani, che quest’anno sono 112, universitari che grazie al programma ad hoc previsto dall’Ateneo, riescono a conciliare l’impegno nello studio con quello sportivo ad alti livelli. Tanti i ragazzi che hanno raccontato la loro esperienza. Tra loro Giorgia Deuringer, velista e studente di Giurisprudenza, che nelle prossime settimane dovrà sostenere un esame e poi dalla fine di giugno ha davanti a sé importanti appuntamenti in mare. “Conciliare le due cose richiede tanto impegno e organizzazione – ha sottolineato Giorgia – ma lo sport mi ha insegnato la disciplina che porto in tutti gli ambiti della vita e anche per la preparazione degli esami. Grazie al programma Atleta federiciano ho un supporto reale e una comunicazione diretta con tutor e professori qualora esami e gare coincidano nelle stesse date. Dopo l’esame parto per il campionato mondiale sul lago di Garda, poi andrò a Formia e negli Stati Uniti per il mondiale 2K team rasing”. A premiare gli atleti, il campione olimpico Pino Porzio e Guido Iaccarino, delegato allo Sport della Federico II.

Non solo atleti, ma anche artisti con i ragazzi del laboratorio teatrale ‘Napoli la memoria del futuro’, guidato da Rosaria De Cicco, Annamaria Russo e Barbara Buonaiuto che hanno regalato un estratto dello spettacolo ‘Andar per fantasmi, storie ed antiche leggende’, che sarà in scena al Complesso dei Santi Marcellino e Festo venerdì 6 giugno, e con i ragazzi del laboratorio teatrale ‘Ridiamoci Sopra’, guidato da Eduardo Tartaglia e Veronica Mazza, che sabato 7 giugno proporranno lo spettacolo ‘Patate su Marte’ al Teatro Teder.

Sport, teatro e anche musica con i giovani talenti di F2 Radio Lab già proiettati ad ospitare nel 2026 alla Federico II il Fru, Festival nazionale delle radio universitarie. ‘La radio ha sempre fatto parte del mio percorso e F2 Radio lab mi ha permesso di mettere in pratica il mio sogno – ha detto Letizia Mercogliano, vincitrice del titolo di miglior speaker al Fru 2025 – spero che molti possano trovare spunto dalla mia storia ma soprattutto che prendano coscienza che la radio è crescita personale’. Mentre Luigi Riccio ha raccontato l’esperienza delle iniziative della Federico II in occasione del Maggio dei Monumenti e di Naeapolis 2500.

“Quest’anno festeggiamo il primo compleanno del nono secolo dell’Ateneo – ha sottolineato la prorettrice, Angela Zampella – e lo iniziamo con la giornata dedicata ai nostri principali protagonisti: i nostri studenti e celebriamo le loro attività, le loro ricchezze che completano la vita dello studente universitario e lo facciamo nella logica fondamentale del nostro Ateneo che, nella sua tradizione, è pienamente inclusivo, accogliendo tutte le diversità e le ricchezze senza alcun tipo di limitazione”.

Alla manifestazione è intervenuto attivamente anche il comico Vincenzo Comunale conducendo parte della mattinata e divertendo il pubblico con un suo monologo.

In sala anche le associazioni studentesche: Associazione Studenti Giurisprudenza, rappresentata da Paola Russo, l’Associazione SISM – Associazione di Promozione Sociale apartitica, con Domenico La Porta e Davide Turco, e l’Associazione Junior Enterprice Federico II JEF, con Francesco Scognamiglio, hanno raccontato le loro realtà e le iniziative messe in campo in questi anni.