Buon Compleanno Federico II: presentati gli eventi per celebrare gli 800 anni

L’Università degli Studi di Napoli Federico II celebra i suoi 800 anni dalla fondazione, avvenuta il 5 giugno 1224, con un fitto calendario di eventi che vede insieme la comunità federiciana, i suoi studenti e importanti personalità del panorama nazionale che hanno voluto festeggiare con la città l’importante anniversario.

Un percorso che è iniziato con l’inaugurazione dell’anno accademico, lo scorso 13 novembre, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e che è proseguito all’insegna di grandi eventi che hanno visto protagonisti da Bocelli, a Barbero e Recalcati, ma anche iniziative degli studenti, tornei sportivi, senza dimenticare la presentazione dello short movie dedicato all’imperatore Federico II e manifestazioni con le scuole che hanno scritto e messo in musica canzoni dedicate all’Ateneo laico più antico del mondo e al suo fondatore. Iniziative nel solco della mission che l’imperatore Federico II ha sancito nella lettera fondativa dell’Università laica più antica del mondo.

“Desideriamo che in ogni parte del nostro Regno molti diventino savi e accorti attingendo alla fonte delle scienze e a un vivaio di saperi […] Disponiamo perciò che nell’amenissima città di Napoli vengano insegnate le arti e coltivati gli studi connessi con ogni disciplina, così che i digiuni e gli affamati di sapere trovino nel nostro Regno di che soddisfare i propri desideri e non siano costretti, per ricercare la conoscenza, a peregrinare e a mendicare in terra straniera. Intendiamo così provvedere al bene di qc.creuesto nostro stato mentre con la grazia del nostro speciale affetto curiamo i vantaggi dei sudditi, i quali, come si conviene, resi edotti, possano essere animati da una bellissima speranza e attendere, con spirito pronto, molti beni […] Dunque siano felici e pronti agli insegnamenti gli scolari che desiderano essere incitati agli studi […]; a loro procuriamo ogni cosa utile, offriamo buone condizioni, riserviamo illustri maestri, promettiamo beni e, a quelli che ci sembreranno degni, offriremo premi. Lasciandoli sotto lo sguardo dei genitori, li liberiamo da molte fatiche e dalla necessità di compiere lunghi viaggi, che assomigliano a pericolosi pellegrinaggi […].

800 anni di Saperi

Sono trascorsi ottocento anni dal 5 giugno del 1224, quando con la sua lettera generale l’imperatore Federico II annunciava la fon- dazione nella città di Napoli dello Studium, che è oggi la più antica università statale del mondo. Il nostro Ateneo, che nel 1992 è stato intitolato al suo fondatore, ha ritenuto negli ultimi dieci anni di celebrare il suo anniversario, per scandire certamente il tempo in vista del traguardo degli otto secoli, ma soprattutto per riappro- priarsi della sua tradizione come patrimonio identitario di una isti- tuzione, di una comunità che ha vissuto e vive di cambiamenti e di innovazione, costantemente proiettata al futuro.

Le celebrazioni degli ottocento anni sono partite con la solenne inaugurazione dell’anno accademico, alla presenza del Presidente della Repubblica, con l’installazione nelle sedi del campus diffuso sul territorio di opere artistiche e sono proseguite con un fitto calendario di eventi culturali destinati alla comunità federiciana e alla città tutta, a partire dalla Scuola. In questa settimana di giugno culmineranno negli eventi che caratterizzano le giornate federiciane dedicate al ricordo della fondazione, tradizionalmente nel segno della festa. Non si può tacere che le drammatiche vicen- de che attraversano oggi il mondo feriscono profondamente le nostre coscienze e inducono anche a riflettere sulla stessa oppor- tunità di un festeggiamento collettivo. Tuttavia, proprio in queste circostanze, è necessario valorizzare e celebrare la tradizione della Federico II, un luogo di comunità e di condivisione, che forma i suoi giovani ai valori della cultura e della ricerca, che significano dialogo, confronto, pensiero libero e critico, impegno alla pace. Lo Studio laico di Federico II non conosceva differenze di classi, di culture, di lingue, di religioni: è questo il modello che la nostra Uni- versità intende continuare a perseguire e a difendere.

Matteo Lorito (Magnifico Rettore Università degli Studi di Napoli Federico II)

Buon Compleanno 2024 Edit_DEF(1)