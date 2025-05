Buon Compleanno Federico II, sono 801

- pubblicità -

L’Università laica più antica al mondo si appresta a festeggiare i suoi 801 anni di storia nel corso delle celebrazioni dei venticinque secoli della Città di Napoli, con cui l’Ateneo ha condiviso vicende e vissuto da sempre, da quel lontano 5 giugno del 1224 in cui l’imperatore Federico II di Svevia firmò la lettera istitutiva del suo Studium.

I festeggiamenti di ‘Buon compleanno 2025′ prendono il via mercoledì 4 giugno con la Giornata dello studente federiciano che quest’anno ha per tema: ‘In viaggio nel futuro’. Il programma prevede, come di consueto, una mattinata completamente dedicata agli studenti. Al Centro Congressi di via Partenope della Federico II, si comincia alle 9.

Dopo i saluti istituzionali si terrà la premiazione degli universitari che hanno lo status di Atleta Federiciano a cui prenderà parte il campione olimpico, ex pallanotista e oggi allenatore, Giuseppe Porzio.

Seguirà ‘In viaggio nel futuro’ spazio in cui la comunità studentesca si racconta con la partecipazione del comico Vincenzo Comunale. Agli interventi degli allievi di F2 Radio Lab e dei laboratori teatrali federiciani seguirà il talk ‘La doppia strada della musica e dello studio’ e l’esibizione del rapper Anastasio, studente federiciano.

L’evento verrà trasmesso in diretta sul canale Youtube di Ateneo.

Per la partecipazione sarà necessario registrarsi al link entro le ore 12 del 31 maggio 2025.

La partecipazione consentirà di acquisire l’open badge.

I festeggiamenti proseguiranno nel pomeriggio del 4 giugno, alle 15, nell’Aula Magna Storica, con ‘801 anni di saperi’. L’ingresso è su invito.

Ai saluti del Rettore Matteo Lorito, seguirà la proiezione del corto ‘Federico II‘ del regista Alessandro Rak, poi avrà inizio la cerimonia di conferimento del titolo di Laureato illustre che quest’anno vedrà insigniti sette federiciani che si sono distinti nella loro carriera professionale: Roberto Barbieri, Amministratore Delegato Gesac SpA, Giovanna Cassese, Presidente del Consiglio Nazionale delle Arti e della Musica, Fabio Ciciliano, Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale funzionali ai territori ad alta vulnerabilità, Antonio Franchini, Scrittore, Elisabetta Garzo, Presidente del Tribunale di Napoli, Vittorio Rizzi, Direttore Generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), e Roberto Vittori, Generale Aeronautica Militare Italiana – Astronauta.

Al termine ‘Neapolis 2500 – Lettura recitata sul mito delle sirene‘ dell’attore Daniele Russo. Conduce l’attrice Veronica Mazza.

Venerdì 6 giugno, alle 20, nel Complesso dei Santi Marcellino e Festo, andrà in scena ‘Andar per fantasmi, storie ed antiche leggende‘, spettacolo finale del Laboratorio Teatrale ‘Napoli la memoria del futuro’ diretto da Rosaria De Cicco e Annamaria Russo con la collaborazione musicale di Barbara Buonaiuto.

Per la partecipazione sarà necessario registrarsi al link entro le ore 12 del 4 giugno 2025.

Sabato 7 giugno, alle 12, al Teatro Teder, in via Flavio Gioia, a Napoli, andrà in scena #Patate su Marte, spettacolo finale del Laboratorio Teatrale ‘Ridiamoci Sopra’ diretto da Eduardo Tartaglia e Veronica Mazza, Associazione Commedia Futura.

Per la partecipazione sarà necessario registrarsi al link entro le ore 12 del 5 giugno 2025.