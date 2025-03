- pubblicità -

Lunedì 31 marzo alle ore 10,00 presso la sede della Parthenope in via Acton, gli ex calciatori brasiliani del Napoli, Ricardo Rogerio de Brito detto Alemao e Antonio de Oliveira Filho detto Careca incontreranno gli studenti del Corso di Laurea in Scienze Motorie.

Interverranno tra gli altri il Rettore Antonio Garofalo, il Prorettore Pasqualina Buono ed il Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche, Motorie e del Benessere Domenico Tafuri.