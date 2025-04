Cinema e formazione, all’Orientale si celebra la Settima Arte

- pubblicità -

Un’aula gremita e attenta ha fatto da cornice al secondo appuntamento della decima edizione del Laboratorio di Cinema dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, divenuto ormai un punto di riferimento imprescindibile per chi sogna un futuro nel mondo dell’audiovisivo. A guidare l’incontro, il Prof. Francesco Giordano, anima e mente del Laboratorio, che ha condiviso la cattedra con Maurizio Gemma, fondatore e Direttore della Film Commission Regione Campania, tra gli artefici del “rinascimento audiovisivo” partenopeo.

Un parterre di ospiti di alto profilo ha arricchito la lezione: dal produttore Silvestro Marino ai registi Maurizio Giordano e Francesco Cerrone, fino alla Prof.ssa Giuliana Del Pozzo, presidente della VED-Associazione Culturale Cinema TV Teatro. Con loro, gli studenti e stagisti del Laboratorio hanno avuto l’occasione di confrontarsi su strategie, visioni e concrete opportunità di inserimento nel settore.

Tra i momenti più significativi dell’incontro, la proiezione in anteprima della clip “All You Need Is Campania”, un omaggio visivo che in pochi secondi racchiude vent’anni di successi seriali e cinematografici girati in regione, da L’amica geniale a Mare Fuori, passando per Il Commissario Ricciardi e Mina Settembre. Un biglietto da visita potente, che ha aperto idealmente la strada al video celebrativo del decennale del Laboratorio stesso, ormai diventato fucina di talenti e idee.

Nel suo intervento, introdotto dalla Prof.ssa Anna Romagnuolo, nuova presidente del CLAOR – Centro Linguistico di Ateneo, Maurizio Gemma ha ribadito il ruolo della Film Commission non solo come attrattore di produzioni tramite incentivi economici, ma anche come motore logistico e organizzativo che “rende possibile” il cinema in Campania. Un parallelismo suggestivo con lo stesso Laboratorio di Cinema, che da dieci anni accompagna i giovani nei loro primi passi sul set, tra esercitazioni pratiche e incontri con i professionisti.

La decima edizione prosegue, e promette nuovi stimoli e nuovi incontri per chi vuole fare della Settima Arte non solo una passione, ma un mestiere.