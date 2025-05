Circular Spring 2025, vince il progetto CIRCOLAB

- pubblicità -

Dal riutilizzo dei vecchi elettrodomestici e di oggetti di uso quotidiano alla riduzione del consumo dell’acqua e dello spreco alimentare, ed ancora la tracciabilità della carne o la riduzione dei rifiuti in un processo che coinvolga cittadini, imprese, Enti.

Questi sono alcuni dei progetti presentati dagli studenti dell’Università Parthenope che hanno partecipato alla seconda edizione della Circular Spring, concorso promosso dai docenti Ilaria Tutore e Pasquale Marcello Falcone sul tema dell’economia circolare, nell’ambito della Giornata nazionale della Bioeconomia.

“Tematiche prioritarie per garantire un mondo sostenibile ed anche la crescita economica – ha sottolineato il Rettore Antonio Garofalo intervenuto all’iniziativa – osservando le dinamiche degli ultimi anni si nota per fortuna una crescita esponenziale degli investimenti in tale direzione. Il nostro Ateneo – ha poi ricordato il Rettore – ha due Cattedre Unesco che si occupano della sostenibilità: una in ambiente, risorse e sviluppo sostenibile e l’altra relativa alle dinamiche economiche del Mediterraneo in prospettiva green”.

Dopo la presentazione dei progetti del contest, votazione in diretta con la vittoria del progetto CIRCOLAB – riusa, ripara, riduci: un’applicazione che guida a riparare elettrodomestici con l’obiettivo di ridurre i RAEE attraverso una cultura del riutilizzo, ricavandone un beneficio ambientale ed economico.

Altri tre i progetti finalisti: ECORADAR sulla localizzazione e la raccolta di rifiuti, con la creazione di una community attiva che partecipa ad eventi di pulizia collettiva. MEA-TRACE, una applicazione dedicata alla tracciabilità della carne, con l’obiettivo di limitare il consumo di prodotti provenienti da allevamenti intensivi ed offrire alternative salutari. TRASHFORMO, una applicazione che collega cittadini, enti ed aziende che segnalano un’area degradata con i lavoratori che accettano l’incarico di ripristinarla.

La mattinata è proseguita con la presentazione del PartheKnow Mag, la rivista di divulgazione scientifica di Ateneo diretta dal prof. Luigi Moschera e coordinata dalla giornalista Fiorella Anzano, dedicata per l’occasione proprio ai temi della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare con un focus sulle nuove opportunità offerte dalle innovazioni tecnologiche.

Conclusione dell’evento con un momento di dibattito sulla cultura della sostenibilità con il Prorettore Vicario Francesco Calza, il Prorettore alla Didattica Enrico Marchetti, il Direttore Centro di Ricerca Interdipartimentale sulle disuguaglianze ambientali Massimiliano Agovino.