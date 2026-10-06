CMD Student Competition 2026 in collaborazione con Università Vanvitelli

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Si è svolto ieri mattina, presso l’aula magna del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, l’evento di apertura della CMD Student Competition 2026, iniziativa rivolta agli studenti per sviluppare un progetto applicativo di corporate reporting, analisi aziendale e misurazione della performance.

Collaborazione Università – CMD

Nata con l’intento di avvicinare formazione universitaria e realtà aziendale, la sfida è organizzata grazie alla collaborazione tra il dipartimento di Economia dell’Università e CMD, azienda con produzione in Basilicata e ricerca e sviluppo in Campania, specializzata nella progettazione, prototipazione e sviluppo di sistemi di propulsione avanzati per varie applicazioni di mercato, nota a livello mondiale.

La Student Competition si svolgerà da ottobre a gennaio. In questo periodo, gli studenti, suddivisi in gruppi da 3 a 5 persone, saranno chiamati a progettare un sistema integrato di indicatori di performance capace di offrire al management una lettura utile per le decisioni e, al contempo, di rappresentare per gli stakeholder esterni una rappresentazione chiara dell’evoluzione aziendale. Il lavoro combinerà tre dimensioni: risultati economico-finanziari, innovazione e sostenibilità.

Il progetto

Il progetto permetterà ai ragazzi di entrare nel vivo di un’eccellenza tecnologica del territorio, riconosciuta sui mercati internazionali. Dal 1989, CMD si occupa di progettare e prototipare motori e soluzioni ingegneristiche per la propulsione ed è un attore industriale al centro di un mercato globale in profonda evoluzione.

Con un team di oltre 220 dipendenti, 4 stabilimenti produttivi in Basilicata e il centro R&D a Caserta, l’azienda rappresenta un caso studio completo in un settore in cui da sempre il Made In Italy si distingue per eccellenza e qualità e che nel futuro dovrà essere pronto ad affrontare sempre più sfide. I ragazzi che aderiscono al progetto saranno stimolati a portare soluzioni coerenti e in linea con il piano di sviluppo e crescita dell’azienda.

La presentazione

A presentare il progetto, per CMD sono intervenuti Mariagrazia Ferrara, direttore generale, Giovanni Mosca, direzione pianificazione budget e controllo di gestione, e Mariano Negri, Ceo.

“Lavoriamo da sempre in un settore in cui si costruisce il futuro. Motori, aeronautica, meccanica di precisione e nuove tecnologie oggi significano innovazione, sostenibilità e ricerca. Per questo crediamo fortemente nel ruolo delle nuove generazioni per portare una visione fresca, libera da sovrastrutture e pronta a lanciarsi in nuove sfide. La CMD Student Competition nasce da questa convinzione e siamo motivati a portare avanti con l’Università un dialogo costante che mette al centro giovani, territorio, realtà produttive e istituzioni” commenta Mariagrazia Ferrara per CMD.

Stage in Amministrazione in CMD

La Competition si concluderà a gennaio, quando i tre team che avranno superato la selezione della commissione di docenti del Dipartimento di Economia, avranno l’opportunità di presentare il proprio progetto con un pitch destinato alla commissione e ai manager dell’azienda, che avranno il compito di selezionare il team vincitore, i cui componenti avranno l’accesso a uno stage presso l’area Amministrazione, Finanza e Controllo di CMD.

“Ai ragazzi chiediamo di affrontare la sfida con serietà e impegno nell’ottica di arrivare a un risultato che possa davvero entrare nella progettualità aziendale. Proprietà di linguaggio e di utilizzo di strumenti tecnici saranno alla base della nostra valutazione, ma non saranno gli unici elementi che prenderemo in considerazione. Cerchiamo giovani talenti in grado di mettersi in gioco in un contesto competitivo che si avvicini il più possibile alla realtà che viviamo tutti i giorni e che da questa sappia tirare fuori il meglio” commenta Giovanni Mosca di CMD.

“Collaborare con i luoghi della formazione del nostro territorio significa creare le condizioni perché i nostri giovani possano scegliere di restare in Italia, nel sud e di contribuire allo sviluppo del nostro stesso territorio anche in contesti fortemente orientati ai mercati globali, come nel caso di CMD. La nostra azienda rappresenta un’opportunità reale per i nostri giovani di poter applicare studi e competenze nel territorio di appartenenza, senza essere costretti a cercarle altrove. E chi anche aspira a un’esperienza internazionale può trovarla sempre con noi, dato che entreremo presto a far parte di un gruppo globale”, ha concluso il CEO Mariano Negri, discendente della famiglia fondatrice.