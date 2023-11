Corso di Infermieristica alla Parthenope, inaugurazione martedì 7

Martedì 7 novembre alle ore 10,30 nell’Aula Magna dell’Università Parthenope in via Acton, si terrà la prima lezione del nuovo Corso di Studi in Infermieristica.

Prima dell’inizio della lezione sono previsti i saluti del Rettore Antonio Garofalo, della Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli Teresa Rea, del Presidente della Scuola delle Scienze, dell’Ingegneria e della Salute Andrea Soricelli e del Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche, Motorie e del Benessere Domenico Tafuri.