Corso di laurea magistrale in Economia e Management del Mare della Parthenp

Hai appena concluso la triennale e vorresti saperne di più su un percorso di studi che unisce economia, gestione e sostenibilità nel settore marittimo?

Partecipa all’Open Day della Laurea Magistrale in Economia e Management del Mare previsto per mercoledì 5 febbraio 2025 alle 12:00, presso l’Aula B1 di Palazzo Pacanowski.

Un’occasione per conoscere meglio il corso, gli insegnamenti e le opportunità di carriera post lauream.

Ad intervenire, la professoressa Stefania Corsaro, coordinatrice del Corso, il professor Marcello Risitano, referente Placement e il professor Paolo Mazzocchi, referente Erasmus+ del DISAQ.

L’evento si svolgerà sia in presenza che via Teams, accedendo a link https://bit.ly/4gjv3kt con il codice w5a0kco.

Il corso di laurea magistrale attivato di recente dal Dipartimento in “Economia e Management del Mare” è rivolto al settore dello shipping, della logistica, della filiera della cantieristica ma anche del turismo costiero e crocieristico, senz’altro rilevante per coloro che hanno propensione ad interessarsi in imprese operanti nel comparto, indotto dello shipping incluso, oltre che terminal portuali, import/export, Autorità di Sistema Portuale, etc.

Tali settori sono particolarmente attivi nelle aree Napoli e Salerno, oltre che nelle rispettive province

La pagina web dedicata al corso é la seguente

https://orienta.uniparthenope.it/laurea-magistrale/economia-e-management-del-mare/

e rappresenta un corso con ottime performance in termini di occupabilità che in Italia vanta solo un percorso simile presso l’Università di Genova, all’indirizzo https://corsi.unige.it/corsi/8708

Le attività didattiche si svolgeranno in parte in presenza, in parte in modalità telematica, per favorire la partecipazione attiva di studenti lavoratori e fuori sede.