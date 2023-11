In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comitato Unico di Garanzia dell’Università Parthenope con la sua presidente, prof. Maria Ferrara, promuove, dal 21 al 28 novembre “Parthenope Women’s Week”, una settimana di incontri ed eventi che coinvolgeranno tutte le sedi dell’Ateneo per riflettere insieme sul drammatico e dilagante fenomeno, attraverso l’analisi delle differenti sfaccettature di esso.

Primo appuntamento di questo ciclo di incontri domani, martedì 21 novembre alle ore 9,30 a Palazzo Pacanowski, in via Generale Parisi n.13, con l’inaugurazione della PANCHINA ROSSA, alla presenza del Rettore Antonio Garofalo, a seguire l’incontro ‘Violenza contro le donne tra diritto e cultura’.

Al pomeriggio, alle ore 15,00: ‘Uscire dalla violenza e dalla colpa: testimonianze dal carcere’ con il racconto dell’esperienza diretta di alcune detenute e l’intervento del Garante per i detenuti della Regione Campania Samuele Ciambriello.

A conclusione della giornata, alle ore 16,00 la rappresentazione teatrale ‘Estate’, con la direzione di Alessandro Balletta.