Digita Academy Federico II – Deloitte, graduation day venerdì 10

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L’Università degli Studi di Napoli Federico II e Deloitte annunciano il Graduation Day della nona edizione della DIGITA Academy, il percorso formativo nato nel 2017 per formare nuovi talenti nell’ambito dell’intelligenza artificiale e della trasformazione digitale.

L’appuntamento è fissato per venerdì 10 luglio, a partire dalle ore 10, al Campus Universitario di San Giovanni a Teduccio (Corso Nicolangelo Protopisani 70, Napoli). L’evento conclude l’edizione 2025/26 e inaugura il decimo anno di attività della DIGITA Academy, confermandone il ruolo di hub di innovazione capace di creare connessioni tra competenze, ricerca, imprese e giovani talenti per rispondere alle sfide della trasformazione digitale e dell’intelligenza artificiale.

Antonio Pescapè

“Quest’anno DIGITA – afferma Antonio Pescapè, Delegato di ateneo all’Innovazione e alla Terza Missione dell’Università Federico II di Napoli nonché Direttore di DIGITA Academy – non solo ha confermato quanto di buono è stato fatto negli anni precedenti ma ha anche rilanciato: tantissimi i progetti con le aziende sull’intelligenza artificiale, uno spazio importante alla Cybersecurity e una nuova modalità di project work che vede la collaborazione tra le aziende partner. Oggi DIGITA non è più solo una Academy, ma si configura come un vero hub di innovazione e sviluppo con al centro la crescita dei nostri ragazzi e del territorio”.

Alessandro Lizzi

“Fin da quando DIGITA è diventata una realtà nel 2017 – dichiara Alessandro Lizzi, Partner Deloitte e responsabile della sede di Napoli – il nostro obiettivo non è mai stato semplicemente insegnare tecnologia bensì creare competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro. Abbiamo formato oltre seicento studenti, collaborato con centinaia di aziende e sviluppato tantissimi progetti reali, dando vita a un ecosistema dove imprese, studenti, ricercatori e professionisti si incontrano per generare innovazione e creare nuove opportunità di sviluppo partendo dalle competenze emergenti”.

Il programma – Road Show Project Work

Ad aprire il programma, dalle 10.00 alle 11.45 presso l’Aula DIGITA (Modulo L1, 2° piano), sarà il Road Show dei Project Work, durante il quale saranno presentati i 32 progetti sviluppati dai DIGITers in collaborazione con Deloitte e con un network di aziende partner nazionali e internazionali, tra cui Hitachi Rail, Petrone Group, Soft Strategy, PA Advice, Warian, UNITIVA, GenerazioneAI, D’Amico, IConsulting, Iniziativa Cube, Graded, Vuolo Taddeo, Logogramma, Vivadolce e Mermec. Realtà attive in settori strategici – dall’industria ai trasporti, dalla consulenza all’ICT, fino alla sanità e ai servizi – che hanno coinvolto gli studenti nello sviluppo di soluzioni innovative a partire da esigenze reali di mercato.

Cerimonia

A seguire, dalle 11.45 alle 13.30, nell l’Aula Magna (Modulo C, 2° piano), si svolgerà la Cerimonia di Graduation, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e delle imprese. Nel corso della cerimonia saranno presentati alcuni dei project work più rappresentativi della nona edizione, saranno consegnati i diplomi ai partecipanti e sarà presentato il bando per l’edizione 2026/27. Un momento che conferma il valore di un modello che integra formazione, ricerca e impresa, favorendo lo sviluppo di competenze e soluzioni innovative a partire da esigenze reali del mercato.