Dottorato in Arti Visuali e New Media dell’Accademia di Belle Arti

- pubblicità -

Venerdì 24 gennaio alle ore 10.00 presso l’Auditorium del MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli si terrà la giornata inaugurale del Dottorato d’Interesse Nazionale in Visual Arts, Performing Arts, New Media, New Technologies, Music and Cultural Heritage – XL Ciclo (I Ciclo AFAM), di cui l’Accademia di Belle Arti di Napoli è capofila.

Insieme all’Accademia di Napoli hanno aderito 22 istituzioni partner del sistema di Alta Formazione Artistica e Musicale d’Italia, 11 Accademie di Belle Arti e 11 Conservatori: Conservatorio di Musica di Bologna “Giovan Battista Martini” / Accademia di Belle Arti di Catania / Accademia di Belle Arti di Catanzaro / Accademia di Belle Arti di Como “Aldo Galli” / Accademia di Belle Arti di Foggia / Conservatorio di Musica di Frosinone “Licinio Refice” / Conservatorio di Musica di Genova “Niccolò Paganini” / Accademia di Belle Arti de L’Aquila / Accademia di Belle Arti di Macerata / Accademia di Belle Arti Legalmente Riconosciuta di Milano “NABA” / Accademia di Belle Arti di Napoli / Conservatorio di Musica di Napoli “San Pietro a Majella” / Conservatorio di Musica di Perugia “Francesco Morlacchi” / Conservatorio di Musica di Potenza “Carlo Gesualdo da Venosa” / Accademia di Belle Arti di Ravenna / Conservatorio di Musica di Ravenna “Giuseppe Verdi” / Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria / Accademia Italiana di Arte, Moda e Design – Roma / Conservatorio di Musica di Salerno “Giuseppe Martucci” / Accademia di Belle Arti di Sassari “Mario Sironi” / Accademia Albertina di Belle Arti di Torino / Accademia di Belle Arti di Verona.

In particolare il DIN di cui l’Accademia di Napoli è capofila ha riscosso un vivace interesse nella comunità scientifica e artistica, come dimostrano la partecipazione di 125 professori del Collegio Dottorale provenienti dall’AFAM, dalle Università ed Enti di Ricerca nazionali e internazionali, nonché l’ammissione di 98 dottorandi, che animeranno le ricerche negli otto curricula formativi previsti dal Dottorato: Visual Arts and Creative Practices; Performing, Staging; Arts, Music Creativity and Composition; Conservation, Restoration and Enhancement of Cultural Heritage; Art, Music, Science, Territory and Community; Film, Audiovisual Arts, Sound and Media Studies; History and Cultural Studies; Copyright Law and Cultural Economy; Innovation, Technologies and New Materials for Arts.

Durante l’inaugurazione, alla presenza dei rappresentati istituzionali, si apriranno i lavori del DIN in Visual Arts, Performing Arts, New Media, New Technologies, Music and Cultural Heritage e si affronterà in modo sistemico il tema della ricerca in campo artistico e musicale nell’ambito del primo ciclo di Dottorato AFAM.