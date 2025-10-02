Economia & Management del Mare, open day alla Parthenope

Il Corso prepara manager specializzati nella gestione di imprese marittime e portuali. Tali figure professionali sono sempre più richieste per lo sviluppo di strategie e azioni di valorizzazione del mare (Blue Growth – European Commission) nella prospettiva della sostenibilità ambientale. Le attività didattiche si svolgono in parte in presenza, in parte in modalità telematica, per favorire la partecipazione attiva di studenti lavoratori e fuori sede, nonché facilitare l’organizzazione di momenti di confronto con professionisti esperti di settore.