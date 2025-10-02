Economia & Management del Mare, open day alla Parthenope

L’Università Parthenope di Napoli ha attivato il Corso di Laurea Magistrale in Economia & Management del Mare, rivolto al settore dello shipping, della logistica, della filiera della cantieristica ma anche del turismo costiero e crocieristico, senz’altro rilevante per coloro che hanno propensione ad interessarsi in imprese operanti nel comparto, indotto dello shipping incluso, oltre che terminal portuali, import/export, Autorità di Sistema Portuale, etc.
Tali settori sono particolarmente attivi nelle aree Napoli e Salerno, oltre che nelle rispettive province
Presentazione
Il Corso prepara manager specializzati nella gestione di imprese marittime e portuali. Tali figure professionali sono sempre più richieste per lo sviluppo di strategie e azioni di valorizzazione del mare (Blue Growth – European Commission) nella prospettiva della sostenibilità ambientale. Le attività didattiche si svolgono in parte in presenza, in parte in modalità telematica, per favorire la partecipazione attiva di studenti lavoratori e fuori sede, nonché facilitare l’organizzazione di momenti di confronto con professionisti esperti di settore.
Sbocchi occupazionali
Il laureato magistrale in Economia & Management del Mare ricopre posizioni manageriali o di consulenza economico-gestionale sia in ambito pubblico che privato, in imprese operanti nei settori della Blue Economy.
In particolare, il laureato può trovare collocazione in ambito:
– privato, presso società armatoriali, terminalisti portuali, agenzie marittime, spedizionieri, broker, imprese ferroviarie, società logistiche e di autotrasporto, stazioni marittime, imprese crocieristiche, marine, come account manager, operations manager, product manager, retail manager, marketing & communication manager;
– pubblico, presso Autorità Portuali, Comuni con un’intensa attività demaniale, dipartimento infrastrutture di Regioni a vocazione marittima come la Campania, Ministeri, Università e centri di Ricerca, come tecnico per la gestione delle infrastrutture portuali, esperto in demanio marittimo, esperto in diritto della navigazione e tutela ambientale, tecnico per ufficio studi e statistiche, esperto di comunicazione istituzionale, Dottorati di Ricerca.
Scopri di più da Gazzetta di Napoli
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.