Elezioni Rettore Federico II, Pezzella ufficializza candidatura

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Sensibilizzare la comunità accademica all’esigenza innovativa della nuova Governance è il punto di partenza scelto dal professor Alessandro Pezzella, docente di Chimica Organica, presso il Dipartimento di Fisica, all’indomani della ufficializzazione della propria candidatura nella terna degli aspiranti alla prestigiosa carica di Rettore.

Appuntamento oggi a Monte Sant’Angelo

Il 18 giugno alle ore dalle ore 14.30 presso l’aula 5 (centri comuni) del Complesso universitario di Monte Sant’Angelo, Pezzella sviluppa i temi specifici del suo programma elettorale iniziando dalle legittime prospettive di carriera del personale docente e ricercatore che, ad oggi, non rivestono il ruolo di I fascia ma che vivono e fanno vivere l’Ateneo Federiciano arricchendolo con le loro attività di ricerca e di didattica.

Si affronta l’argomento dello squilibrio dei ruoli provocato dalla legge 240/2010, cosiddetta “Gelmini”, in maniera pragmatica e con la consapevolezza del quadro macroeconomico di contesto.

Pezzella, laureato in Chimica e in Matematica, esperto di Bioelettronica, ha le idee chiare sui programmi di lavoro.

La visione

“La visione cui aspiro per Federico II – afferma – dei prossimi anni è quella di un’università pubblica moderna, aperta e profondamente radicata nella propria missione educativa e sociale. Al centro vi sono studentesse e studenti, non considerati semplici destinatari di servizi, ma protagonisti della vita accademica”.

“L’Ateneo – prosegue Pezzella – è immaginato come una comunità collaborativa, nella quale docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo e studenti contribuiscono in modo condiviso alla crescita dell’istituzione. La ricerca rappresenta il motore dello sviluppo culturale e scientifico, mentre l’internazionalizzazione deve diventare una vocazione permanente, capace di rafforzare il ruolo della Federico II nello spazio europeo della formazione superiore”. Una università proiettata verso il futuro al passo con i tempi dove “didattica, ricerca e innovazione devono procedere insieme, sostenute da infrastrutture adeguate, servizi efficienti e una forte integrazione tra competenze umanistiche, scientifiche e tecnologiche”.

Pezzella rappresenta un mix competente tra l’esperienza didattica e quella amministrativa, ha fatto parte della Giunta della Facoltà di Scienze, del Senato Accademico e del Consiglio Universitario Nazionale, ha maturato esperienza sugli aspetti normativi del sistema universitario nazionale e sulle dinamiche della Federico II, sulla stesura dei regolamenti, è stato responsabile di progetti competitivi, senatore accademico, componente del Consiglio di Amministrazione. Una candidatura d’eccellenza all’altezza di uno dei più importanti Atenei pubblici italiani, per numero di studenti e offerta formativa, una grande responsabilità per l’innovazione di quella che dal 1224 risulta essere la più antica università statale d’Europa.