Erasmus Day al Maschio Angioino

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Martedì mattina la Sala dei Baroni e il cortile di Castel Nuovo hanno fatto da cornice all’Erasmus Welcome Day 2026, l’evento promosso dall’Assessorato al Lavoro, alle Politiche Giovanili e alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, in collaborazione con il Servizio Politiche Giovanili e il Centro Europe Direct Napoli, le Università cittadine e le associazioni studentesche.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di centinaia di studentesse e studenti universitari giunti da ogni parte d’Europa e del mondo per trascorrere un periodo di mobilità accademica all’ombra del Vesuvio.

Per l’occasione, all’interno dello storico complesso monumentale è stato allestito un vero e proprio “villaggio universitario”: uno spazio di accoglienza e orientamento dove i giovani hanno potuto consultare desk informativi e interagire con i rappresentanti dei principali servizi pubblici e del territorio. Tra gli enti e i partner presenti: le Università napoletane, l’Agenzia delle Entrate, l’ASL, l’ANM per il trasporto pubblico, il CUS per le attività sportive e le reti associative legate a Europe Direct.

Chiara Marciani

A dare il benvenuto ufficiale della città agli studenti è stata l’assessora al Lavoro e alle Politiche Giovanili, Chiara Marciani: «Napoli si conferma ancora una volta una grande capitale europea dell’accoglienza, della cultura e dell’integrazione accademica, accogliere le ragazze e i ragazzi che scelgono le nostre università significa arricchire il tessuto sociale e culturale della città. Con l’Erasmus Welcome Day non vogliamo soltanto dare loro un caloroso benvenuto, ma mettere a disposizione strumenti concreti affinché possano vivere al meglio la loro esperienza: dalla sanità ai trasporti, dalla cultura allo sport. L’obiettivo è farli sentire parte integrante e attiva della nostra comunità fin dal primo giorno».

L’evento si è concluso con momenti di networking, distribuzione di materiale informativo sulla città e iniziative di aggregazione organizzate dalle associazioni studentesche locali.