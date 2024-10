Erasmus Welcome Day al Maschio Angioino

- pubblicità -

Al Maschio Angioino di Napoli nuova edizione dell’Erasmus Welcome Day, l’evento di benvenuto che il Centro Europe Direct del Comune – incardinato nell’Area Gabinetto del Sindaco – organizza per gli studenti stranieri presenti in città.

L’iniziativa nasce per accompagnare i giovani universitari durante la permanenza a Napoli, fornendo loro consigli utili e favorendo il rapporto diretto con le istituzioni europee, nazionali e locali.

Dopo il successo della scorsa edizione, sono state rafforzate le attività proposte in termini di informazioni offerte ai partecipanti: è il frutto del lavoro che il Centro Europe Direct sta portando avanti negli anni, intercettando i bisogni degli studenti e delle studentesse Erasmus che scelgono Napoli come destinazione per il proprio periodo di studio all’estero.

Per l’occasione, nel cortile di Castel Nuovo è stato allestito un villaggio con stand informativi e attività interattive per coinvolgere gli studenti e promuovere la conoscenza reciproca.

Con il supporto dei volontari delle associazioni studentesche, i ragazzi sono stati anche guidati in una breve visita al Castello.