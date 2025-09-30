Erasmus Welcome Day, domenica 6 al Maschio Angioino

Anche quest’anno la città di Napoli rinnova il suo impegno nell’accoglienza degli studenti internazionali con l’“Erasmus Welcome Day 2025”, promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili e dallo Europe Direct del Comune di Napoli, in collaborazione con le Università cittadine e le associazioni studentesche.

L’iniziativa rappresenta un momento di benvenuto per le ragazze e i ragazzi in mobilità Erasmus e non solo, offrendo loro informazioni pratiche per vivere al meglio il soggiorno in città e avvicinandoli al mondo delle istituzioni europee, nazionali e locali.

Dopo i saluti istituzionali, gli studenti potranno visitare l’info Village, uno spazio dedicato con stand e materiale informativo, arricchito rispetto alle passate edizioni. Qui sarà possibile ricevere supporto su temi fondamentali per l’esperienza di vita a Napoli: dal codice fiscale all’assistenza sanitaria per cittadini UE ed extra UE, dall’utilizzo del trasporto pubblico alle opportunità culturali, fino all’accesso agli impianti sportivi universitari.

Appuntamento quindi a lunedì 6 ottobre 2025, dalle ore 09:30 presso la Sala dei Baroni del Maschio Angioino – Castel Nuovo, per dare il benvenuto ufficiale ai giovani provenienti da tutta Europa e oltre.