mercoledì, Ottobre 7, 2026
Facebook Linkedin RSS X Youtube
Pubblicità
Home Cultura e Società L'Università che cambia Evento Analisi del disagio degli studenti e percorsi trasformativi, giovedì 8 alla...

Evento Analisi del disagio degli studenti e percorsi trasformativi, giovedì 8 alla Parthenope

Di
Redazione
-
- pubblicità -

Si terrà domani, giovedì 8 ottobre alle ore 9,30, l’incontro ‘Analisi del disagio degli studenti e percorsi trasformativi.

L’incontro ‘Analisi del disagio degli studenti e percorsi trasformativi. Tra riflessività, espressione corporea e riscritture possibili’ è organizzato dalla prof. Antonia Cunti, nell’ambito del progetto ‘StaiChill.it’, con il patrocinio di Ordine degli Psicologi Regione Campania ed Ordine dei giornalisti della Campania.

Testimonial dell’incontro Luca Abete

Scopri di più da Gazzetta di Napoli

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it