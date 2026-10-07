Evento Analisi del disagio degli studenti e percorsi trasformativi, giovedì 8 alla Parthenope

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Si terrà domani, giovedì 8 ottobre alle ore 9,30, l’incontro ‘Analisi del disagio degli studenti e percorsi trasformativi.
L’incontro ‘Analisi del disagio degli studenti e percorsi trasformativi. Tra riflessività, espressione corporea e riscritture possibili’ è organizzato dalla prof. Antonia Cunti, nell’ambito del progetto ‘StaiChill.it’, con il patrocinio di Ordine degli Psicologi Regione Campania ed Ordine dei giornalisti della Campania.
Testimonial dell’incontro Luca Abete
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