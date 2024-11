Federico II contro la violenza sulle donne

- pubblicità -

La Federico II per la ‘Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne’ DOMANI, venerdì 22 novembre 2024, promuove una manifestazione composita con al centro il tema tragicamente sempre attuale.

L’Appuntamento è alla Reggia di Portici, sede del Dipartimento federiciano di Agraria.

L’iniziativa, che rientra nelle attività del programma F2 Cultura, si compone di tre momenti.

Alle 17, nelle Sale dell’Herculanense Museum, sarà inaugurata la ‘Mostra X’ del maestro Paolo Iammarone. Apriranno la manifestazione i saluti istituzionali di Angela Zampella, Prorettrice dell’Università Federico Il, Danilo Ercolini, Direttore di Dipartimento di Agraria, Stefano Mazzoleni, Direttore del Centro MUSA, e Vincenzo Cuomo, Sindaco di Portici.

Alle 17.30, nella Sala Cinese, si terrà la Tavola Rotonda sui temi della ‘Giornata’, a cui prenderanno parte Caterina Arcidiacono, Consigliera di fiducia, Patrizia Esposito, già Presidente del Tribunale dei Minori a Napoli, Nunzia Brancati, Dir. Divisione Anticrimine Questura di Napoli, area minori e vittime vulnerabili, e Concetta Giancola, Presidente Comitato Unico di Garanzia. Ci sarà la testimonianza di Carmine Ammirati.

Alle 18.30, sempre nella Sala Cinese, andrà in scena ‘Rumore di fondo’ spettacolo teatrale della drammaturga Benedetta Palmieri, con Gea Martire e Antonella Ippolito, per la regia di Nadia Baldi.

Per partecipare alla giornata è necessario iscriversi compilando il form.

L’iniziativa consente anche l’acquisizione dell’OPEN BADGE “Competenze per la promozione di equità di genere e benessere relazionale nei contesti di vita e lavoro”. Per l’acquisizione dell’open badge è necessario partecipare all’evento registrandosi (il link) e successivamente partecipare ad un Gruppo di lavoro via zoom della durata di 4 ore proposto dal Corso “Sesso, genere e women studies” dell’Ateneo Federico II.