- pubblicità -

La Federico II è “Host Venue University Partner” dell’America’s Cup. L’Ateneo federiciano ha infatti sottoscritto un accordo con ACE, la società incaricata dell’organizzazione della 38ª America’s Cup che si terrà a Napoli.

L’innovativa intesa tra l’America’s Cup e l’Università degli Studi di Napoli Federico II, la più antica università pubblica del mondo, darà il via a una partnership unica che promuoverà una serie di “progetti congiunti” in cui gli studenti universitari potranno collaborare con ACE su progetti inerenti alla tecnologia e all’innovazione, all’istruzione e alla sostenibilità, oltre ad essere coinvolti negli eventi dell’America’s Cup e, con l’inizio delle regate, avere opportunità all’interno dei team.

L’accordo sosterrà anche un programma di volontariato dedicato agli studenti universitari per partecipare all’evento nei mesi di maggio, giugno e luglio 2027.

ACE cercherà pure di individuare modi per sostenere e migliorare i programmi sportivi e velici già in essere all’università.

Inoltre il team organizzativo dell’America’s Cup ha allestito gli uffici nella sede di via Partenope della Federico II, dove lavora già dalla fine di settembre scorso.

A proposito della partnership, Grant Dalton, CEO di America’s Cup Events, ha commentato: “La Louis Vuitton 38^ America’s Cup rappresenta l’apice del design e dell’innovazione nella nautica da diporto e genera benefici a cascata per l’intero settore marittimo; è quindi un grande onore collaborare con gli studenti dell’Università Federico II di Napoli “.

Dalton ha continuato: “Abbiamo un programma ambizioso in termini di sostenibilità e siamo certi che gli studenti universitari considereranno questo progetto una priorità assoluta; sarà per loro una grande opportunità per entrare nel mondo dell’America’s Cup e acquisire esperienze di vita reale. Non vedo l’ora di incontrare il maggior numero possibile di studenti e spero che, attraverso il Programma di Volontariato, molti di loro colgano l’opportunità di contribuire a rendere quello di Napoli un evento speciale”.

Il Rettore della Federico II, Matteo Lorito, ha inoltre aggiunto: “Abbiamo siglato un accordo con gli organizzatori dell’America’s Cup che coinvolge pienamente il nostro ateneo in questo evento così importante per Napoli, la Campania e il Paese. La Federico II sarà l’unica ‘Host Venue University Partner’ e l’accordo consente di sostenere le attività di studenti e ricercatori dedicate alle scienze marine, inclusi gli aspetti di sostenibilità. La presenza della macchina organizzativa dell’America’s Cup nella sede di via Partenope della Federico II ci rende orgogliosi e permette anche ai nostri studenti di essere protagonisti di un momento di rilevanza storica per la nostra comunità. Ringraziamo gli organizzatori per averci offerto questa opportunità”.