Federico II Job Fair: raggiunto anche quest’anno l’obiettivo dei 10.000 colloqui

Il Federico II Job Fair raggiunge l’obiettivo dei 10.000 colloqui, confermando il successo registrato lo scorso anno.

Ieri si è svolta la quarta edizione che ha visto la partecipazione di 100 aziende e di migliaia di studenti. L’evento ha lo scopo di avvicinare i giovani talenti federiciani al mondo del lavoro.

Nella sede dell’Ateneo di Monte Sant’Angelo, universitari, laureandi, neolaureati e tessuto produttivo hanno avuto l’occasione di incontrarsi. Nei corridoi della sede universitaria, ragazze e ragazzi in fila davanti ai banchi delle aziende in attesa di proporsi alle imprese con cui avevano già fissato i colloqui attraverso la piattaforma appositamente realizzata dalla Federico II. Altri, non prenotati, presso gli stand per ricevere informazioni.

“Questo evento è un fiore all’occhiello del nostro Ateneo, è una grandissima opportunità per i nostri studenti che guardano alla costruzione del loro futuro e offrire loro questa chance è per noi un privilegio – afferma la prorettrice della Federico II, Angela Zampella -. La percentuale di placement che registriamo è molto impattante: i nostri studenti trovano lavoro sia nel nostro territorio che fuori e questo dimostra l’apprezzamento per i contenuti della Federico II. Qui oggi nelle vesti di recruiter tornano anche tanti nostri ex studenti che, proprio grazie a questa manifestazione, hanno trovato occasioni di crescita lavorativa. Siamo un Ateneo che cresce con il suo territorio – ha concluso – che si avvantaggia da esso e che fornisce talenti in una simbiosi che è propria delle nostre radici”.

Il Federico II Job Fair è strutturato su due aree distinte: una zona dedicata ai colloqui programmati tra imprese e studenti e un’area espositiva con gli stand aziendali dove tutti possono raccogliere informazioni e stabilire contatti, anche coloro che non sono riusciti a prenotare un colloquio formale. Tanti i ragazzi che nel corso della giornata hanno effettuato più colloqui con diverse aziende.

La manifestazione ha riscontrato apprezzamento sia da parte degli studenti perché consente loro di avere un primo approccio con realtà lavorative e gli permette di capire che cosa le aziende cercano e anche far tesoro di consigli da chi già è inserito nel mondo del lavoro, che da parte delle aziende che hanno registrato un crescente livello di preparazione e di maturità degli studenti federiciani.