Federico II Svelata giovedì 20 a San Marcellino e Festo

L’Università degli Studi di Napoli Federico II celebra la Giornata nazionale dell’Università con un fitto programma di iniziative: l’apertura straordinaria dei propri musei delle scienze fisiche e naturali, la realizzazione di una mostra ad hoc, video, incontri e dibattiti.

L’appuntamento con ‘Federico II Svelata’ è giovedì 20 marzo nel complesso dei Santi Marcellino e Festo. La Giornata Nazionale, istituita dalla Crui, la Confederazione dei Rettori delle Università Italiane, lo scorso anno, si propone di mostrare il ruolo propulsivo che le istituzioni universitarie ricoprono nello sviluppo del Paese e nella promozione della coesione sociale e la ricaduta delle attività accademiche sui territori in cui sono presenti. Quest’anno la Giornata è organizzata in collaborazione con l’Anci, Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Il programma, che rientra nelle attività di F2 Cultura, prenderà il via con l’apertura straordinaria, dalle 10 alle 16, dei musei dell’Ateneo; dalle 16 e fino alle 20.30 sarà possibile visitare la mostra ‘Federico II incontra la città’, a cura del Dipartimento di Architettura e coordinata dalla direttrice Marella Santangelo. L’esposizione racconta la costante collaborazione tra la Federico II e la città di Napoli, un confronto che si attua attraverso laboratori, master e percorsi di ricerca, dove sperimentazione progettuale e formazione si intrecciano per generare nuove visioni e processi possibili di trasformazione urbana. I materiali esposti testimoniano un dialogo attivo sviluppato a diverse scale e approcci interdisciplinari attraverso la didattica, la ricerca e la valorizzazione delle conoscenze.

A seguire, nel complesso dei Santi Marcellino e Festo, prenderanno il via i lavori, moderati dalla giornalista Francesca Fortunato, che saranno aperti dai saluti istituzionali del rettore, Matteo Lorito, e del sindaco di Napoli e presidente nazionale Anci, Gaetano Manfredi.

Due le tavole rotonde in programma: ‘I progetti dell’Ateneo per la riqualificazione urbana’, moderata dalla prorettrice, Angela Zampella, e ‘Città universitarie, una risorsa per il Paese’, moderata dal giornalista Pier Luigi Razzano, che vedranno la partecipazione dei docenti Daniela De Leo, Michelangelo Russo, Alessandro Castagnaro, Marella Santangelo, Gilda Berruti, Andrea Mazzucchi, Valentina della Corte, Antonio Pescapè e Laura Lieto.

Ad arricchire la giornata, la proiezione del corto ‘Federico II – Lo stupore del mondo’, realizzato dal regista Alessandro Rak per celebrare gli 800 anni della fondazione dell’Ateneo federiciano, presentato fuori concorso a ‘Orizzonti’ all’81esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Il lavoro è una particolare e personalissima narrazione della vita, del pensiero e delle controversie tra Federico II di Svevia e il Papato.

La manifestazione si concluderà con una pièce musicale dell’artista Roberto Colella.

L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sul canale YouTube di Ateneo: https://youtube.com/live/auW_moPRr74?feature=shar