Future Fair e il Graduation Day chiudono l’anno accademico della Apple Developer Academy

Sono il Future Fair e il Graduation Day i due eventi con cui si chiude l’anno accademico 2024-2025 della Apple Developer Academy. Gli appuntamenti si svolgeranno nell’auditorium del Campus dell’Università degli Studi di Napoli Federico II di San Giovanni a Teduccio.

Il via martedì 24 giugno, con il Future Fair, evento di career day e app presentation, una due- giorni che prosegue anche domani e offre a circa 360 studenti, provenienti da 25 Paesi del mondo, l’opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Oltre 90 le aziende, gli investitori e gli acceleratori d’impresa presenti e che sono alla ricerca di nuovi talenti e idee innovative.

Il 26 giugno, alle ore 11, invece, spazio al Graduation Day, cerimonia di consegna dei diplomi della ottava edizione dell’Academy. Sono 329 gli studenti che conseguiranno il titolo e presenteranno i loro lavori, sono allievi del corso Standaard, del The Pier e ARTE (Advance Research Track Experience).

Alla cerimonia interverranno Matteo Lorito, rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Gaetano Manfredi, sindaco della città di Napoli, Giorgio Ventre, direttore scientifico dell’Academy, Valeria Fascione, assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania, e Lisa Jackson, vicepresidente all’Ambiente, Politiche e iniziative sociali di Apple.

L’esperienza alla Apple Developer Academy, in lingua inglese, è incentrata sullo sviluppo di app e giochi, con un focus specifico sulle tecnologie e sui framework Apple. Gli studenti acquisiscono un’ampia gamma di competenze che vanno dal coding, alla progettazione UI/UX, alla creazione di giochi, al business e all’imprenditorialità e alle soft skills.

Tre i programmi della Apple Developer Academy, tutti di durata annuale:

– Standard indirizzato a studenti italiani e stranieri che abbiano conseguito il diploma di scuola superiore o titoli equipollenti e che abbiano compiuto 18 anni alla data di inizio delle attività formative.

L’obiettivo è fornire le competenze necessarie a diventare “developer” di app innovative, e dunque professionisti in grado di progettare, implementare e commercializzare servizi innovativi sulle piattaforme tecnologiche Apple. Nell’anno accademico che va a conclusione, il programma Standard è stato frequentato da 269 studenti.

– The Pier indirizzato a studenti che hanno già frequentato un percorso Standard, nell’anno precedente, e che intendono proseguire la propria formazione lavorando su progetti ad alto impatto sociale che prevedano lo sviluppo di attività di trasformazione digitale, in collaborazione e a favore di NGO e di soggetti No Profit nazionali e internazionali, che coinvolgono aree fortemente sottosviluppate del pianeta o comunità con gravi problemi di emarginazione sociale, economica e culturale, o soggetti a rischio di esclusione a causa di gravi problemi di salute. Nel 2024-2025, il corso è stato frequentato da 40 studenti.

– ARTE (Advance Research Track Experience), indirizzato a quanti hanno concluso il percorso formativo all’Apple Developer Academy di Napoli o in un’altra Apple Developer Academy, con percorsi di pari durata (min 9 mesi), in Brasile, Indonesia, Corea del Sud, Stati Uniti, Arabia Saudita, e non devono aver partecipato al programma The Pier dell’Academy di Napoli negli anni precedenti. Gli studenti selezionati per il programma ARTE sono assegnati a progetti innovativi condotti con ricercatori dell’Università degli Studi di Napoli Federico II con l’obiettivo di progettare prototipi e Proof of Concepts (PoC) avanzati di soluzioni all’avanguardia che rendano disponibili agli utenti finali servizi innovativi di facile utilizzo in alcuni dei principali campi di applicazione delle tecnologie di prossima generazione quali, ad esempio, l’Intelligenza artificiale, la robotica. Nell’anno accademico 2024-2025 il corso è stato frequentato da 20 studenti.