Gioco minorile, convegno a San Marcellino e Festo

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Si terrà domani, 16 aprile 2026, alle ore 10:30, presso il Chiostro dei Santi Marcellino e Festo – Aula G3 (Largo San Marcellino, 80138 Napoli), l’evento di presentazione dei risultati della ricerca “Valutazione del fenomeno del gioco minorile con vincita in denaro a Napoli”, realizzata dal Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II sotto la direzione scientifica del prof. Luigi Caramiello.



Lo studio, condotto da un team composto dai professori Luca Bifulco, Monia Calia, Linda De Feo, Roberto Flauto e Gianfranco Pecchinenda, con il coordinamento progettuale della dott.ssa Laura D’Angeli e il supporto dell’Istituto Demoscopico Noto Sondaggi, offre un’analisi approfondita e multidimensionale del fenomeno del gioco con vincita in denaro tra i minorenni e i giovani adulti (18-24 anni) nella città di Napoli.



L’indagine evidenzia un dato significativo: il 34% del campione minorile dichiara di aver giocato almeno una volta nell’ultimo anno. Il gioco emerge spesso come forma di trasgressione rispetto ai limiti normativi e ai principi di tutela dello sviluppo individuale, delineando la necessità di interventi strutturati e integrati.



La ricerca analizza il fenomeno attraverso diverse dimensioni — normative, sociali, economiche e culturali — approfondendo il quadro legislativo vigente, con particolare riferimento alla Legge Regionale Campania n. 2/2020 e al Regolamento comunale di Napoli del 2015. Parallelamente, mette in relazione il contesto territoriale e socio-economico con i comportamenti di gioco, evidenziando come disuguaglianze educative e reddituali incidano significativamente.



Dal punto di vista sociologico, emergono correlazioni rilevanti tra vulnerabilità sociale, modelli educativi e dinamiche relazionali. In particolare, il ruolo della famiglia e del gruppo dei pari si conferma determinante nella costruzione di comportamenti a rischio.



A partire dai risultati emersi, lo studio propone un modello innovativo di prevenzione denominato “Rete multilivello di protezione dei minori”, che coinvolge scuola, famiglia, istituzioni, comunità e rete dei punti di gioco legale. Il modello si fonda su azioni coordinate di natura educativa, formativa e comunicativa, con l’obiettivo di promuovere una cultura della legalità e del gioco consapevole.

Programma Convegno 16 aprile