I detenuti realizzano le toghe dei docenti di Giurisprudenza

Lunedì 16 dicembre 2024, alle 13, nell’Aula De Sanctis del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, in corso Umberto I, 40, si terrà la cerimonia di consegna delle toghe ai docenti del Dipartimento.

L’iniziativa assume un particolare rilievo, in quanto nasce come “progetto di integrazione sociale” con Palingen; le toghe, infatti, sono state realizzate in una sartoria che impegna persone private della libertà personale. Palingen srl, infatti, è un laboratorio sartoriale a forte impatto sociale con l’obiettivo di dare una seconda possibilità a detenuti ed ex detenuti, prevalentemente donne, tramite la creazione di opportunità di formazione e impiego professionale

All’incontro interverranno Sandro Staiano, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Giulia Russo, Direttrice della Casa circondariale “Pasquale Mandato” di Secondigliano, Marco Maria Mazio, CEO Palingen srl, Massimo Telese, cofondatore Palingen srl, Amalia Giacchetta e Maria Ruotolo, Sarte collaboratrici, Samuele Ciambriello, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale presso la Regione Campania.