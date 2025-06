I Mooc&Book di Federica Web Learning e Springer Nature

- pubblicità -

Arriva, online e in libreria, il progetto firmato da Springer Nature e Federica Web Learning che rivoluziona lo studio della robotica. Un percorso integrato fondato sull’inedita formula MOOC&BOOK, un innovativo formato didattico, che fonde l’immediatezza dell’apprendimento multimediale con il rigore dell’approfondimento del classico manuale scientifico.

Da oggi 23 giugno 2025, alla collana di quattro volumi “Robotics Goes MOOC” pubblicati da Springer Nature si affianca una serie di corsi online “Robotics & Robots” gratuiti e disponibili per tutti su federica.eu, per garantire un accesso senza precedenti ai contenuti più avanzati della robotica. Il progetto nasce sotto la regia scientifica del professor Bruno Siciliano, tra i massimi esperti internazionali del settore, con il contributo di oltre trenta team di studiosi e ricercatori di fama mondiale.

Pensato per laureati e dottorandi in ingegneria e scienze applicate, ricercatori in robotica e scienziati di discipline affini, startupper e imprenditori attivi nei settori della robotica e dell’intelligenza artificiale, il progetto coniuga un impianto teorico solido con strumenti digitali orientati alla formazione avanzata e all’applicazione concreta.

Il progetto prende forma dopo un workshop organizzato presso la sede Springer di Heidelberg, un anno dopo la pubblicazione della seconda edizione dello Springer Handbook of Robotics, curata da Bruno Siciliano, professore di robotica all’Università degli Studi di Napoli Federico II, insieme a Oussama Khatib, direttore dello Stanford Robotics Laboratory.

“L’esperienza dell’Handbook ci ha spinto a immaginare un nuovo modo di condividere la conoscenza robotica, più accessibile ma altrettanto rigoroso: da lì è nata l’idea di Robotics Goes MOOC” — racconta il professore Siciliano — coniugandolo con l’esperienza della didattica multimediale del Centro d’Ateneo Federica Web Learning. Con Robotics Goes MOOC abbiamo voluto superare i limiti del manuale tradizionale, offrendo una visione trasversale della robotica moderna articolata in quattro paradigmi chiave. I contenuti sono pensati per dialogare con nuove comunità scientifiche rispetto a contesti applicativi differenti. In linea con l’idea che oggi le innovazioni più significative avvengano all’intersezione tra discipline diverse, è lì che la robotica trova nuovi stimoli e direzioni.

A distinguere davvero questo progetto da quanto già esiste in letteratura è l’integrazione con i corsi MOOC dedicati. I contenuti dei volumi sono accompagnati da videolezioni degli autori con materiali di supporto pensati per guidare e rafforzare la comprensione dei contenuti”.

“”Robotics & Robots” inaugura un rivoluzionario formato didattico che supera le barriere tradizionali dell’apprendimento offrendo un ecosistema integrato di conoscenze a chiunque voglia approfondire i diversi temi, sempre più attuali, della robotica — spiega il professor Fortunato Musella, direttore del Centro Federica Web Learning. — Il progetto rappresenta un nuovo standard nella didattica digitale a livello internazionale. In un mondo in cui la robotica rappresenta una delle frontiere dell’innovazione più promettenti, “Robotics & Robots” è il ponte verso nuove opportunità, un’occasione per trasformare la passione per la tecnologia in competenze concrete”.

La struttura del percorso MOOC&BOOK è articolato in due corsi:

– Robotics in a Nutshell introduce i fondamenti della robotica: la rappresentazione dell’ambiente attraverso modelli, interpretare i dati sensoriali e trasformarli in azioni attraverso sistemi robotici intelligenti;

– Robots in Action analizza l’interazione tra robot e ambiente, con un focus sulle applicazioni pratiche e sull’impatto sociale, etico e operativo della robotica nei contesti reali.

In parallelo, i volumi della collana “Robotics Goes MOOC” approfondiscono i quattro pilastri concettuali su cui si fonda la robotica moderna:

– Knowledge: fondamenti teorici della robotica: meccatronica, sensoristica, intelligenza artificiale, apprendimento automatico, controllo intelligente;

– Design: principi di progettazione dei robot: robot morbidi, bioispirati, meccanismi di locomozione e architetture robotiche;

– Interaction: tecnologie e metodologie per l’interazione uomo-macchina: manipolazione cooperativa, interfacce digitali e fisiche, robotica indossabile;

– Impact: applicazioni e impatto della robotica in ambiti quali industria, medicina, ambienti estremi e contesti di emergenza, con particolare attenzione agli aspetti etici e sociali.

Una parte dell’iniziativa è in particolare dedicata alla convergenza tra robotica e intelligenza artificiale, con attenzione alla cosiddetta “AI fisica” ovvero quella forma di intelligenza incarnata in macchine capaci di compiere azioni fisiche a supporto delle attività umane quotidiane. L’assistenza fisica a persone anziane o fragili, la riduzione di rischi e fatica sul lavoro, il miglioramento dei processi produttivi e della loro sostenibilità, la sicurezza e l’efficienza nei trasporti, insieme ai progressi nella diagnostica e nella chirurgia, sono solo alcuni degli ambiti in cui la nuova InterAction Technology risulta indispensabile.

