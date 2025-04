Il Laboratorio di Cinema de L’Orientale festeggia 10 anni

- pubblicità -

Sperimentazione, partecipazione, creatività e voglia di mettersi in gioco, varcando soglie.

È così che festeggia i suoi primi 10 anni all’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” il Laboratorio di Cinema, che coniuga teoria e pratica per offrire agli studenti un approccio concreto al mondo dell’audiovisivo quasi facendo loro “respirare” l’atmosfera di un vero set.

Infatti, il Laboratorio di Cinema consente agli studenti di interfacciarsi con professionisti del settore attraverso incontri-lezione, seminari e workshop pratici.

Una formula che è riproposta anche per la nuova edizione in calendario ogni giovedì fino al 29 maggio, che, intitolata “Immagini di Uguaglianza e Inclusione: Storie di Diritti Fondamentali e Pari Opportunità”, ha un focus su tematiche sociali di grande rilevanza.

“La logica ti porterà da A a B, l’immaginazione dappertutto”, questo aforisma di Albert Einstein sintetizza come meglio non si potrebbe la lezione di Maurizio Giordano, regista e sceneggiatore, che ha tenuto a battesimo la prima giornata del Laboratorio di Cinema.

Infatti, l’intervento di Giordano più che una lezione o la testimonianza di un innamorato del cinema è stato un appassionante viaggio nella Settima Arte tra ricordi personali, cenni storici e nozioni tecniche, dai diversi formati delle pellicole al loro metraggio, che ha letteralmente stregato gli studenti del Palazzo Mediterraneo dell’Orientale.

il primo ospite della decima edizione ha riconvertito l’aula laboratoriale in un set cinematografico coinvolgendo gli studenti come intervistatori dei loro colleghi, operatori di ripresa e registi in perfetta sintonia con la mission del Laboratorio di coniugare teoria e pratica.

Ideato e curato dal Prof. Francesco Giordano e supervisionato dal Prof. Giuseppe Balirano, il Laboratorio di Cinema proseguirà con Maurizio Gemma, Direttore della Film Commission della Regione Campania, che dialogherà con gli studenti, tra l’altro, sulla capacità del cinema di essere un volano della crescita economica e sociale di un territorio ricco di risorse umane e creative come la Regione Campania