Il premio Nobel Krugman alla Federico II: ogni paese ha il suo Mezzogiorno, non solo l’Italia

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Le grandi trasformazioni economiche stanno cambiando il mondo. In una lectio magistralis il premio Nobel Paul Krugman ha tracciato un quadro delle dinamiche globali e locali in atto.

«L’Europa nel suo complesso è molto più forte di quanto la gente si renda conto. È una delle tre superpotenze economiche mondiali, insieme agli Stati Uniti e alla Cina. L’Europa sta andando molto meglio di quanto la maggior parte delle persone pensi.

Credo che ci siano ancora molte cose da fare, ma nel complesso l’Europa sta bene. Anche l’Italia, in realtà, sta andando meglio di quanto si creda.

Il problema è il Sud Italia. Tutto il mondo avanzato deve fare i conti con il problema delle regioni che restano indietro. Un tempo questa era considerata una questione specificamente italiana. Oggi, invece, ogni Paese avanzato ha il suo equivalente del Mezzogiorno.

Serviranno molte politiche pubbliche e anche una buona dose di fortuna per cercare di risollevare queste aree. Tutto quello che posso dire è che non si tratta più di un problema esclusivamente italiano. È una difficoltà che condividiamo anche in alcune aree degli Stati Uniti, dell’Inghilterra e della Francia».

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