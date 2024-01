Inaugurata alla Federico II la prima AWE – Academy for Women Entrepreneurs Italy: ha sede a San Giovanni, nella Digita Academy. 55 le partecipanti selezionate provenienti da tutta Italia per il percorso formativo gratuito. Unica in Italia nasce dalla partnership fra l’Università federiciana II e la Missione Diplomatica degli Stati Uniti in Italia.

Matteo Lorito, Rettore Università degli Studi di Napoli Federico II:

“Un progetto che ci vede primi in Italia. Accogliamo e ospitiamo un percorso formativo molto speciale che sostiene l’impiego delle donne nel campo dell’imprenditoria. Questo deve aiutare a ridurre le difficoltà che le giovani donne incontrano nel trovare percorsi e strumenti per far valere le proprie idee.

Siamo particolarmente soddisfatti di far partire questa nuova attività formativa, si inserisce in un percorso forte che l’Ateneo sta facendo per dare l’opportunità a noi stessi e al territorio di beneficiare della creatività e della capacità delle nostre ragazze”.

Tracy Roberts-Pounds, Console Generale degli Stati Uniti a Napoli:

“E’ motivo di grande orgoglio contribuire con un programma di formazione all’attrattiva che questo campus ha sui giovani di tutto il paese, contribuendo a ciò che rappresenta per Napoli e per il Sud Italia. Giusto qualche mese fa, abbiamo visitato questo polo tecnologico con l’Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia Jack Markell, poiché rappresenta il perfetto terreno per collaborazioni strategiche tra i nostri paesi.”

“Uno dei principali obiettivi degli Stati Uniti è infatti trovare modi per connettersi con le nuove generazioni di italiani, affinché la partnership tra Stati Uniti e Italia rimanga forte anche negli anni a venire. Dalle sfide poste dal cambiamento climatico, allo sviluppo della scienza e della tecnologia, dare voce ai giovani è fondamentale per sostenere democrazie solide ed economie dinamiche. Per questo gli Stati Uniti continueranno a cercare attivamente ogni opportunità per sostenere la loro energia ed innovazione.”

“E’ particolarmente significativo portare qui il programma AWE, che ha come obiettivo la crescita economica e anche la parità di genere. La Missione Diplomatica degli Stati Uniti in Italia lavora ogni giorno, insieme ai nostri partner italiani, per valorizzare il talento e le capacità di leadership delle giovani donne, e questo programma è uno degli esempi migliori di questo impegno.”

Christina Tomlinson, Ministro Consigliere per la Diplomazia Pubblica, Ambasciata degli Stati Uniti in Italia

“Ǫuesta Academy non è solo uno spazio fisico; è un simbolo di collaborazione tra i nostri due Paesi, del lavoro di squadra e del potenziale inespresso che risiede nelle donne in Italia. Circa un anno fa il governo americano ha presentato per la prima volta un documento ufficiale dal titolo Strategia sulla Sicurezza Economica Globale delle Donne, con lo scopo di sostenere e ampliare l’accesso delle donne al mondo del lavoro in ogni settore dell’economia, promuovendo società più stabili e prospere a livello globale. Ma per avere successo in questa strategia, gli Stati Uniti hanno bisogno di partner e istituzioni locali che condividano la nostra visione e i nostri obiettivi. AWE Italy nasce grazie a una solida partnership tra la nostra Missione Diplomatica e l’Università Federico II, e riflette il nostro impegno condiviso nel favorire la crescita delle nostre comunità attraverso l’empowerment delle donne. Unendo le forze, possiamo realizzare molto di più di quanto potremmo fare individualmente.”

Antonio Pescapè, Delegato del Rettore per l’Innovazione e la Terza Missione, Federico II, Direttore DIGITA Academy

“Il progetto AWE è parte della strategia di Innovazione e Valorizzazione delle Conoscenze della Federico II, rappresenta infatti un’iniziativa di respiro internazionale che intende favorire l’imprenditorialità femminile con l’obiettivo di avere un forte impatto non solo economico ma anche sociale e culturale”

Daniela Terracciano, Docente Federico II e Mentor AWE

“Partecipare a un programma formativo di questo tipo è una grande opportunità. Il talento incontrerà il successo in un programma che contribuirà significativamente a ridurre il divario di genere in campo sociale ed economico”.

Cos’è AWE

L’Academy for Women Entrepreneurs Italy è un programma totalmente gratuito implementato grazie alla partnership tra l’Università Federico II e la Missione Diplomatica degli Stati Uniti in Italia per supportare donne e ragazze nella creazione e/o nello sviluppo di realtà imprenditoriali attraverso formazione, mentoring, partnership commerciali e opportunità di collaborazione con imprese italiane e



Il polo universitario di San Giovanni è sede della prima edizione italiana dell’Academy for Women Entrepreneurs (AWE), un’iniziativa del Dipartimento di Stato Americano, che dà alle partecipanti l’opportunità di ricevere una formazione in stile statunitense, adattata alla realtà locale con la guida di alumni di programmi di scambio degli Stati Uniti, accademici, leader imprenditoriali e altri partner

Il partner per AWE Italy è l’Università Federico II di Napoli; la location il Tech Campus di San Giovanni a Teduccio, ecosistema ideale per aspiranti imprenditrici per imparare e fare network. Fondamentale anche la partnership con DIGITA Academy di Deloitte, che fornisce supporto tecnico, skill transfer e condivisione di risorse al programma. Ulteriori partner includono GammaDonna e Women&Tech, prominenti associazioni che sostengono l’imprenditorialità femminile, attivamente coinvolte nella promozione dell’iniziativa AWE e nel reclutamento di mentori per le



L’implementazione di AWE in Italia è nata dalla visione della Professoressa Daniela Terracciano, che ha conosciuto il programma durante la sua partecipazione, su nomina da parte del Consolato Generale degli Stati Uniti a Napoli, al programma International Visitor Leadership Program (IVLP), il più prestigioso programma di scambio professionale del Dipartimento di Stato Al rientro dalle tre settimane negli USA per il programma a tema “Donne e Imprenditorialità” nell’estate del 2022, la Professoressa, con il supporto

del Delegato del Rettore a Innovazione e Terza Missione, professor Antonio Pescapè, ha proposto l’Università Federico II come partner per ospitare la prima edizione italiana di AWE. Ǫuesta intuizione si è trasformata in realtà: da oltre un anno, l’ateneo napoletano e la Missione Diplomatica degli Stati Uniti in Italia collaborano sinergicamente per dare vita al programma.

Il processo di selezione di AWE Italy ha invitato alla candidatura donne con idee imprenditoriali non ancora realizzate o la cui attività fosse nelle fasi Sono stati favoriti progetti con impatto sociale o ambientale, o in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Delle 55 partecipanti selezionate, circa metà sono di fuori regione, confermando l’attrattiva che programmi innovativi come questo hanno per giovani di tutto il paese. Ci sono, ad esempio, Federica da Verona, con il suo progetto sull’efficientamento energetico degli edifici basato sull’intelligenza artificiale; Martina da Lecce, che sta progettando un’agenzia per l’empowerment femminile; ma anche Viktoriia, trasferitasi in Italia dall’Ucraina a seguito della brutale invasione russa, che adesso avrà l’opportunità di realizzare la sua idea di una scuola bilingue per immigrati e Tante le Napoletane, come Paola che sogna di implementare la realtà virtuale nei musei e nei monumenti partenopei, o Maria Pia, ingegnere della Federico II, impegnata in un progetto che mira ridurre lo spreco alimentare. Diversi anche i progetti sull’health, come quello di Eva sulla diagnosi precoce del cancro al rene, o quello di Manuela sull’automazione della medicina di laboratorio.

selezionate, circa metà sono di fuori regione, confermando l’attrattiva che programmi innovativi come questo hanno per giovani di tutto il paese. Ci sono, ad esempio, Federica da Verona, con il suo progetto sull’efficientamento energetico degli edifici basato sull’intelligenza artificiale; Martina da Lecce, che sta progettando un’agenzia per l’empowerment femminile; ma anche Viktoriia, trasferitasi in Italia dall’Ucraina a seguito della brutale invasione russa, che adesso avrà l’opportunità di realizzare la sua idea di una scuola bilingue per immigrati e Tante le Napoletane, come Paola che sogna di implementare la realtà virtuale nei musei e nei monumenti partenopei, o Maria Pia, ingegnere della Federico II, impegnata in un progetto che mira ridurre lo spreco alimentare. Diversi anche i progetti sull’health, come quello di Eva sulla diagnosi precoce del cancro al rene, o quello di Manuela sull’automazione della medicina di laboratorio. Il percorso si articola in una fase iniziale di tre mesi di formazione formale, che alterna sessioni online a lezioni frontali, seguita da un trimestre di tutoring focalizzato sullo sviluppo del business plan. Il percorso culminerà nel “Graduation Day” previsto per il prossimo giugno, momento in cui le partecipanti avranno l’occasione di presentare i loro progetti a un panel di potenziali Inoltre, i progetti più promettenti saranno selezionati per pitch competitions nazionali, offrendo così alle aspiranti imprenditrici l’opportunità di attrarre interesse e risorse verso le loro iniziative imprenditoriali.

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, attraverso il Bureau for Cultural and Educational Affairs (ECA), ha istituito l’Academy for Women Entrepreneurs (AWE) come programma di scambio nel Da allora è stato implementato in quasi 100 paesi dal 2019, fornendo ad oltre 25.000 aspiranti imprenditrici le competenze necessarie per raggiungere il loro pieno potenziale economico.

Il programma AWE collabora con la Thunderbird School of Global Management dell’Arizona State University (ASU) e la Freeport-McMoRan Foundation, i creatori di DreamBuilder, una piattaforma di apprendimento online che insegna alle partecipanti i fondamenti dell’economia

Per integrare le sessioni online “DreamBuilder”, i professori dell’Università Federico II, la Missione Diplomatica degli Stati Uniti in Italia e altri partner hanno reclutato leader aziendali ed esperti per fornire lezioni e workshop

Ulteriori obiettivi del programma includono la riduzione del divario di genere nell’economia di mercato italiana e la mitigazione della violenza di genere fornendo alle imprenditrici opportunità di autoaffermazione e