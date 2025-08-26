Intelligenza Artificiale, affermazione internazionale Federico II

- pubblicità -

L’Università Federico II guadagna due posti sul podio alla International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI) 2025, tra le Conferenze più prestigiose al mondo di Intelligenza Artificiale, che si sta tenendo a Montreal in questi giorni e terminerà domani 23 agosto. Un successo senza precedenti quello della Facoltà di Informatica della Federico II. Grazie a due lavori di ricerca innovativi di Intelligenza Artificiale, approvati dalla commissione più selettiva al mondo e presentati dal professore Aniello Murano, Ordinario di Informatica del D.I.E.T.I. insignito dell’EurAI Fellow e dell’ AAAIA Fellow, l’ateneo federiciano ha dettato il futuro dell’IA.

Su quasi settemila lavori sottomessi dai ricercatori più acclamati della comunità scientifica mondiale, sono stati ammessi poco più di mille. Tra questi, i due firmati dal prof. Aniello Murano e dai suoi colleghi, sono stati considerati la nuova letteratura dell’Intelligenza artificiale. Si tratta di due lavori di logica che sembrano tratti prima dalla filosofia e poi sviluppati con rigore matematico.

Il primo: First Order Coalition Logic (FOCL) consente all’IA non solo di raggiungere l’obbiettivo, ma ne spiega ogni azione. Finora le macchine operavano scelte ma non riuscivano a spiegare il perché delle decisioni. L’IA diventa così trasparente e affidabile.

Il secondo: Strategies, Credences, and Shannon Entropy insegna alla macchina a ragionare anche sulla probabilità e sull’incertezza, come farebbe un essere umano. Questo rende l’IA applicabile nei settori delicati della cybersicurezza, nel campo o politico, dove l’obbiettivo non è solo ottenere informazioni, ma proteggerle.

Mai prima d’ora una Università ha raggiunto un tale risultato in una Conferenza mondiale come IJCAI.